بورصة الدواجن اليوم الخميس 15-10-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في بداية تعاملات يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، ليسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 26 جنيها في الأسواق المصرية، وقد يختلف السعر اختلاف طفيف باختلاف المناطق.

وجاء الاستقرار بعد حالة من التذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض شهدتها بورصة الدواجن خلال الشهور القليلة الماضية، وبعد انخفاضها لأدني سعر لها خلال عام 2020 لتصبح تكلفة البيع لا تغطي تكلفة الإنتاج الحقيقي.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم الخميس 15 أكتوبر الجاري.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وأوضح عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار بورصة الدواجن تستمر في استقرارها الملحوظ خلال تلك الفنرة، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة وصل إلى 21 جنيها، ليصل سعره إلى المستهلك النهائي لقيمة تتراوح بين 24 و 26 جنيها، وبالنسبة لكيلو جرام الدواجن البلدي فـيتراوح بين 30 و32 جنيها.

ووصل سعر الكتكوت إلى 11 جنيهًا، كما وصلت سعر كرتونة البيض إلى 32 جنيهًا ليباع للمستهلك بسعر 34 جنيهًا، مشيرا إلى أن تلك الأسعار هي الأكثر اقترابا من الأسعار الطبيعية لمنتجات الدواجن، والتي تتحدد بالقوى الشرائية للمستهلكين في الأسواق كما تتحدد أيضا بأسعار العلف ومدى تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض.

رحلة أسعار بورصة الدواجن

وانخفضت أسعار بورصة الدواجن على مدار 4 أشهر ماضية، مع بداية تفشي فيروس كورونا خلال الشهور الماضية، لتكون بذلك وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال عام 2020، وبعد انتهاء شهر رمضان شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارًا بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، مقابل 32 و33 جنيهًا لدى تاجر التجزئة.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر بالرغم من هذا تحتاج في السوق إلى استيراد 5%، وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، وتسعى الغرفة التجارية إلى الحفاظ على توازن الأسعار واستقرار السوق، حيث أتمت استعدادها لموسم الشتاء، نظرًا لانتشار الأمراض والأوبئة بها.

كما اتخذت الغرفة التجارية الإجراءات المناسبة لموازنة حركة القوى الشرائية، لتجنب تراجعها مثلما حدث منذ عدة شهور، حيث كانت تكلفة بيع الواجن لا تغطي تكلفة الإنتاج والتي تصل إلى 22 جنيهًا، وتنتج مصر سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%.