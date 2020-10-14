بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-10-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، الموافق 14 أكتوبر الجاري، ليسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 30 جنيها في الأسواق المصرية، وقد يختلف السعر اختلاف طفيف باختلاف المناطق، وجاء الاستقرار بعد حالة من التذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض شهدتها بورصة الدواجن خلال الشهور القليلة الماضية.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق اليوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري.

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة وصل إلى 21 جنيها، ليصل سعره إلى المستهلك النهائي لقيمة تتراوح بين 24 و 26 جنيها، وبالنسبة لكيلو جرام الدواجن البلدي فـيتراوح بين 30 و32 جنيها.

ووصل سعر الكتكوت إلى 11 جنيهًا، كما وصلت سعر كرتونة البيض إلى 32 جنيهًا ليباع للمستهلك بسعر 34 جنيهًا، مشيرا إلى أن تلك الأسعار هي الأكثر اقترابا من الأسعار الطبيعية لمنتجات الدواجن، والتي تتحدد بالقوى الشرائية للمستهلكين في الأسواق كما تتحدد أيضا بأسعار العلف ومدى تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وعن توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، قال "عبدالعزيز"، إنه من الصعب توقع ما إذا كان هناك ارتفاعًا أو انخفاضًا تشهده بورصة الدواجن في الأسعار خلال الفترة المقبلة، فلا توجد مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحى.

وأرجع سبب انخفاض الأسعار إلى زيادة المعروض من الدواجن في المزارع، مع استمرار الدورة الانتاجية، فضلًا عن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، التي جعلت عدد كبير من المستهلكين يلجأون إلى شراء ما يلزمهم فقط، بسبب وجود أولويات في الوقت الراهن لدي الأسرة المصرية، منها الاستعداد للعام الدراسي الجديد للمدارس والجامعات.

إنتاج مصر من الدواجن

وتنتج مصر سنويًا 13 مليار بيضة ويصل نصيب الفرد إلى 130 دجاجة كما تنتج مصر سنويًا 1.6 مليار طائر، مما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، وتنتج مصر مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.