والد المطربة بوسي: بنتي مبتسألش عليا.. ومحتاجة أعالج عيني قبل ما أموت

فتح محمد شعبان، والد الفنانة والمطربة بوسي، النار على ابنته بسبب عدم سؤالها عليه والاعتناء به بعد أن وصل عمره لـ 77 عاما.

وقال "شعبان" فى فيديو متداول له: "بنتي مش بتسأل عليا، ومنذ فترة وأنا لا أعرف عنها أى شئ، أنا عندي 77 سنة، ومش قادر اتحرك وتعبان وعندي البروستاتا ومبشفش بعيني ومحتاج أعمل فيها عملية".

وأضاف: "كانت بتبعتلي فلوس من فترة من غير ما تشوفني والفلوس لم يكن تكفيني، وأصبحت لا ترسل لي أي شئ، وأرسلت للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لكي يطيب قلبها علي، ولكنه لم يفعل أي شئ، أنا محتاج بنتي جنبي فى العمر ده أنا خلاص خطوات على الموت".

يذكر أن المطربة بوسي كانت قد تعيش فى أزمة كبرى خلال الأشهر الماضية، بعد أن أخذ زوجها "فطين"، حكما عليها بالحبس وعلى أثره سافرت خارج مصر.

أكد أشرف مسعود محام "فطين" طليق المطربة بوسي، أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أصدر قرارين أرقام 390 و391، ضد المطربة ياسمين محمد شعبان، والشهيرة بـ"بوسي"، يفيد بمنعها من السفر وعدم مغادرة البلاد، بسبب الأحكام الصادرة ضدها.

وأشار أشرف مسعود في بيان صحفي، إلى أن هذا القرار الصادر، يأتي بناءً على الحكم النهائي الصادر ضد بوسي بالحبس 3 سنوات في جريمة إصدار شيك بمبلغ 2 مليون جنيه، بدون رصيد وهو واجب التنفيذ، بالإضافة إلى الحكم الغيابي الصادر من محكمة الهرم بالحبس 3 سنوات و100 ألف جنيه كفالة، بسبب شيك بمبلغ 15 مليون جنيه.

وأوضح "مسعود"، أنه صدر ضد بوسي حكم غيابي جديد خلال الأيام القليلة الماضية، يفيد بحبسها 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، نظرا لإصدارها شيك بمبلغ 10 ملايين جنيه، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضدها في ثلاثة شيكات بمبلغ 27 مليونا، إلى 9 سنوات حبس.

وقام المحام أيضا، بإرسال إنذار على يد محضر إلى الفنان هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقيين، وذلك من أجل إيقاف وشطب عضوية المطربة "بوسي"، نظرا لصدور حكم نهائي ضدها بالحبس ثلاث سنوات في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

ويفيد الإنذار بضرورة شطب عضوية بوسي من نقابة المهن الموسيقية، وذلك لأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما يستوجب شطبها.

وأفاد المحام أشرف مسعود، بأنه تم تقديم طلب إلى نقابة المهن الموسيقية بتاريخ 21 أبريل لعام 2019، يتضمن كل ما سبق والتنبيه بالحكم النهائي ضد المطربة، باعتبارها عضوة بالنقابة، ومطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شطب عضويتها، لكن لم يتخذ هاني شاكر الإجراءات اللازمة، لذلك يتم إنذاره حاليا حتى لا يضطر برفع دعوى قضائية ضد نقيب المهن الموسيقية، وضد "بوسي" لشطب عضويتها.