موجة غضب ضد وزير الإعلام.. والصحفيون يستغيثون بالرئيس: الإقالة لهيكل

موجة غضب بين الصحفيين، فجرتها تصريحات وزير الإعلام أسامة هيكل الأخيرة، التي وجه فيها اتهامات للإعلام، وزعم الوزير أن أعمار الشباب أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرءون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، متجاهلا مسؤوليته عن إدارة الملف.

وضجت الصفحات الرسمية للصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" باستغاثات لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لوقف ما يفعله "هيكل" في الإعلام، وعدم القيام بمسؤولياته والاكتفاء بتوجيه النقد للصحفيين دون أي دور في تطوير المنظومة.

الصحفيون يصفون أسامة هيكل بـ"وزير لا يليق بمصر"

وتحت عنوان "وزير لا يليق بمصر"، كتب خالد النجار: "مناشدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ضد مهازل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الذي لا يتوقف عن الاساءة للصحفيين.. ربما لا يدري أو يعرف ماذا يخرج من فمه.. عيب هذا لا يليق بالدولة المصرية".

وهي المناشدة نفسها التي كررها محمد المسلمي، فيما قال عزت مصطفى الجزار: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تصريحات وزير الاعلام في طبعها العام تصريحات شكلية ولكن في مضمونها السم في العسل. تصريحات لا تهدف إلى النهوض بالإعلام الوطني أو الصحافة القومية".

وكتب عمرو خليفة: "لماذا لا يصمت أسامة هيكل؟ الوزير بدلا من أن يجتهد في عمله ويقدم ما يفيد تطوير الإعلام الذي يعتبر أحد أسلحة الدولة لمواجهة الإرهاب، تفرغ للهجوم عليه والتقليل منه من خلال استهداف الصحفيين والاعلاميين والتهكم عليهم والإشارة إلى أن المواطن لا يقرأ الصحف أو يشاهد التلفزيون وهو ما يتسبب في إنهيار الإعلام.. نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل الفوري لإنقاذ الصحافة والإعلام من سهام وزير الدولة للإعلام".

وقال محمد فايد: "ما يفعله أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام من هجوم مستمر على الصحفيين مهزلة ولا يليق بمسئول مصري على الرغم من أنه في الأساس صحفي لكن يبدو أنه لا يعلم شيئا عن أخلاقيات صاحبة الجلالة ولا يلتفت لمهام منصبه الأساسية".

وقال وليد البلاسي: "سؤال لوزير الدولة للإعلام، لماذا كل هذا التربص بالصحافة الورقية ولماذا وأنت وزير دولة للإعلام تحمل معولا وتهدم في المؤسسات الصحفية القومية بصفة خاصة والصحافة الورقية بصفة عامة، وهل دورك أن تخلق حالة من الإحباط لدى جموع الصحفيين وتعمل على صنع فجوة بين القارئ والصحف الورقية.. سيادة الوزير ماذا قدمت منذ توليك المسئولية للإعلام بصفة عامة وللصحافة بصفة خاصة".

وكتب مصطفى الجمل يقول: "إجمالي مرتب أسامة هيكل شهريا حوالي مليون ونص.. بياخدهم من منصبة كرئيس لمدينة الانتاج الاعلامي وعضو النايل سات ووزير إعلام وبياخد بدل نقابة الصحفيين".