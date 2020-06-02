أسامة هيكل: الإعلام المصري أساء استخدام الموارد البشرية.. خسرنا كتير

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن ضياع وقت طويل في منظومة الصحافة المصرية والإعلام المصري دون تطوير "خسرنا كتير جدا"، فالإعلام تخطى الحدود السياسية للدول مع تطويره، فبدلًا أن يكون الإعلام المصري مُسيطرا على وضعه، ظهر آخرون بإمكانيات مالية أكبر واستعانوا بعقول عدد كبير منهم مصريون وتطوروا في هذا الأمر، وهذا ما يؤكد أن الأزمة في الإعلام المصري ليست في الموارد البشرية ولكن المشكلة تكمن في عدم الاستغلال الأمثل لتلك الموارد البشرية، "إحنا للأسف نسيء استخدام الموارد البشرية الموجودة لدينا".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يٌعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن الإعلامي الجيد له سعر، وكل إعلامي في الدنيا على حسب مهاراته يتم تقييمه، ولا يمكن المفاضلة بين إعلامي وآخر من خلال المكان الذي يعمل فيه، "مينفعش نجيب واحد نقول ده كان شغال في الحتة الفلانية كفاية عليه ألف جنيه، طب ما فيه غيره بياخد مليون"، فيجب البحث عن الشخص الجيد والاستعانة به وتطوير مهاراته، موضحًا أن أفضل المهندسين في مصر يعملون في التليفزيون المصري.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أن القنوات الخاصة سواء المصرية أو العربية تستعين بمهندسي التليفزيون المصري، وهذا عيب عدم استغلال التليفزيون المصري له، حيث جمد نفسه في قوانين لا تخدم عملية الإعلام بشكل عام، وعّمل بطريقة أبعدته كل البعض عن المنهج الحديث في الإعلام كونه حكم نفسه بقوانين، لذلك تم عمل هيئة اقتصادية لإصدار قوانين الهيئة الوطنية للإعلام، "مينفش يتم إدارتها كجهة حكومية، لأنه لو تم كده هتلاقيهم اهتموا بالقبض فقط، ويقولوا للموظف خد الألف جنية بتوع مرتبك واستنى بقى عملية التطوير".