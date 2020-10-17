الزناتي: تصريحات هيكل ضد الصحافة تجاوز فج لدوره كوزير دولة للإعلام

قال حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن ما قاله الزميل الصحفى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مجددا وتأكيده مرة أخرى اليوم، على كلامه السابق، وتصريحاته ضد الصحافة واستكمالها اليوم بوسائل الإعلام، ثم وصفه بأن من يعارضه فى الرأى إما أنه "يترك قلمه لغيره"، أو أنه "مجرد أداة لشن حملة على شخصه"، أمر لا يليق.

وتابع الزناتي في تصريح له معقبا على أسامة هيكل قائلا: "تجاوز فج لدوره ومكانته كوزير إعلام للدولة المصرية، ورئيس تحرير وكاتب صحفى قبل أن يكون وزيراً".

وأضاف أمين صندوق الصحفيين، أن ما يردده هيكل، ويؤكد عليه "يدينه ويشير إلى تقصيره هو فى القيام بدوره كوزير عليه أن يواجه أية أزمات تواجه هذا الإعلام، الذى هو وزيره وتلك الصحافة التى ينتمى إليها فيهاجمها، وينال منها بدلاً من الوقوف موقف المسئول عنها، والمساهمة فى الحل وليس الإيقاع بها" بحسب تعبيره.

وتابع الزناتي قائلا: "كان على وزير الإعلام الصحفى أسامة هيكل، أن يكون أكثر تحيزاً للمهنة حتى لوكانت تواجه مشكلات كبيرة ، وأن يرعى كل حلول تجاوز هذه المشكلات، بإعتباره رجل دولة، وهى نفس الدولة التى تمتلك هذه المؤسسات، ويعمل بها عشرات الآلوف من أصحاب المهنة، أما إن كان وزير الإعلام الصحفى لم يفعل هذا كله، فكان الصمت أولى به من تلك التصريحات ثم الإصرار عليها اليوم".