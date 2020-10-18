مكافحة كورونا: هتحصل موجة ثانية طول ما مفيش اهتمام بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر ما زالت مسيطرة على نهاية الموجة الأولى من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه حتى الآن فإن أعراض المرض لدى المصريين أقل مما كانت عليه في بداية الأزمة.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "سنستمر على هذا الأمر إذا ما التزمنا بالإجراءات الاحترازية"، محذرًا من أن المصريين بدأوا يفقدون اهتمامهم بالإجراءات، ليرد أديب قائلًا: "الناس شارية دماغها جامد".

وتابع حسني: "لسه شايف الأهلوية دلوقتي فرحانين"، ليقاطعه أديب قائلًا: "شفناهم كلهم، محدش لابس كمامة ولا له أي علاقة بالموضوع، تقريبًا تشجيع الأهلي بيدي قوة ضد الفيروس".

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة: "طول ما إحنا مش مهتمين بالإجراءات الاحترازية الأعداد هتزيد أو هتحصل موجة ثانية".

وأوضح، أن الإجراءات الاحترازية هي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسيل اليدين والاستشارة الطبية المبكرة عند حدوث أي أعراض: "مضادات الفيروسات فعالة ضد كورونا إذا ما حصل عليها المريض مبكرًا".