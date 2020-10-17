"شوقي" عن الزحام أمام المدارس: عندنا مشكلة في الانضباط قبل وبعد كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قيادات الوزارة تتابع مع المحافظين الوضع بالنسبة للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الدراسة بدأت في 12 محافظة من أصل 27، اليوم السبت، وبنسبة 45%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "هذا الرقم لن يكون دقيقًا بعض الشيء، لأننا نعمل بنظام الجداول التبادلية، لدينا 60 ألف جدول مختلف ونحاول نطلع على نسب الحضور يوميًا".

وتابع: "عملنا رقم كول سنتر مخصص للشكاوى لكي يتصل بنا الناس، ويعمل عليه 200 موظف لاستقبال أي شكوى من المواطنين".

وحول بداية العام الدراسي الجديد، قال وزير التربية والتعليم، إن نسب الانضباط في المدارس كبيرة جدًا: "إحنا عندنا ولع بإثارة المخالفات على السوشيال، وبنجيب فيديو واحد لمشكلة واحدة، وعندنا مشاكل قبل وبعد أزمة كورونا زي الانضباط، وده عندنا في كل حاجة زي التعليم والصحة، والتركيز على الأشياء دي يوحي إنها مشكلة كبيرة، لكن الوضع مش كده خالص والمدارس منضبطة والإدارات عملت شغل كبير، ولو كانت نسبة النجاح النهاردة فوق 90% فده شيء عظيم".