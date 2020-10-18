شرشر: تصريحات هيكل ردة إعلامية وسأتقدم ببيان عاجل ضده أمام "النواب"

أكد الكاتب الصحفي أسامة شرشر عضو مجلس النواب، أن هجوم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على وسائل الإعلام والصحافة والتليفزيون، دليل إدانة على أداء الوزير الباهت، وأنه لم يستطع خلال الفترة السابقة أن يقدم شيئا، أو أن تظهر له أي بصمة بحكم موقعه ومنصبه، كوزير للدولة للإعلام، ومسؤول عن شؤون الإعلام.

وأضاف شرشر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيقوم بتقديم بيان عاجل، في الجلسة القادمة الأخيرة لمجلس النواب، ضد الوزير الذي سولت له نفسه الهجوم على الشعب المصري والفئات العمرية، ويتهمهم باتهامات، تدل على عدم وعيه وتضر بالإعلام وتضر بالشعب المصري العظيم.

وأوضح عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان أن الوزير تجاوز كل الحدود باتهامه للشرائح العمرية بعدم الوعي، متجاهلا أن الشعب المصري بكل فئاته العمرية قادر بوعيه الشديد وثقافته الكبيرة على مواجهة الإرهاب، وكشف خدع وحيل جماعة الإخوان الإرهابية، مدللا على ذلك بأن هذا الشعب العظيم لم يستجب لكل الدعوات المتطرفة والتيارات الظلامية التي تدعو باستمرار لهدم استقرار الوطن وتهديد أمنه.

واستطرد شرشر، مؤكدا اندهاشه من هذه التصريحات غير المسؤولة من قبل وزير المفروض أنه وزير الدولة للإعلام، قائلا: ما أعلنه الوزير بهذه التصريحات، هو ردة إعلامية لا ينبغي أن تصدر من صاحب هذا المنصب المهم، كما أنها ضد كل متطلبات المرحلة الحاسمة التي يعيشها المجتمع المصري قيادة وجيشا وشعبا.

واختتم عضو مجلس النواب بتساؤل: هل يجوز لوزير الدولة للإعلام دستوريا أن يجمع بين منصبه كوزير للإعلام وكرئيس لمدينة الإنتاج الاعلامي؟

وكانت موجة غضب بين الصحفيين، فجرتها تصريحات وزير الإعلام أسامة هيكل الأخيرة، التي وجه فيها اتهامات للإعلام، وزعم الوزير أن أعمار الشباب أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون، متجاهلا مسؤوليته عن إدارة الملف.