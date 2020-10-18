أمين عام "الصحفيين" يهاجم أسامة هيكل: لا إنت ولا 100 زيك يحطموا الإعلام

شن محمد شبانة، أمين عام نقابة الصحفيين، هجومًا حادًا على أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عقب تصريحاته الأخيرة بأن 60% من الشعب المصري لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون، حيث ذكر أن هذه التصريحات لا تؤثر فيه على الإطلاق، "محدش يقدر يحطم مهنة الإعلام لا أسامة هيكل ولا 100 أسامة هيكل، ولا أنا.

وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مهنة الإعلام عاصية على التحطيم، ومن المهن التي كانت لها دور كبير جدًا جدًا في الآونه الأخيرة، "أسامة هيكل مش عارف هو بيشتغل إيه بالظبط".

وأشار أمين عام نقابة الصحفيين، إلى أن وظيفة وزير الدولة للإعلام تكمن في الحديث عن الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية وشرحها بشكل مبسط للمواطنين، " لا بقى .. أسامة هيكل قاعد يتكلم عن ده ويلسن عن ده، ويخبط ده، عشان عاوز ينشر خبر أو يعمل حوار، فيهد المعبد على الإعلام".

وتابع: "ده وزير الدولة للإعلام، وليس وزيرا للإعلام، فالإعلام له هيئات مستقلة تقوم بإدارته وتطويره، "صناعة الإعلام أصبحت مكلفة جدا على مستوى العالم كله سواء المتقدم أو غير المتقدم، دول هي التي تقوم بصناعة الإعلام، صناعة مكلفة وصعبة جدا".