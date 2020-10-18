حمو بيكا يتحدى "الموسيقيين" بمسلسل "ملوخية بالتريند"

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا تحدي نقابات الموسيقيين بشكل مباشر حيث يستعد حمو بيكا لعمل أول إنتاج درامي له المسلسل الكوميدي "ملوخية بالتريند".

كما أعلن حمو بيكا التعاقد على قناة خاصة بشركة الإنتاج الجديدة له وكتب حمو عبر حسابه بالفيسبوك "تم بحمد الله التعاقد على قناة شركة Vip مع cube muzic إن شاء الله اللي جاي خير".

ويأتي هذا عقب الخلاف بينه وبين الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، حيث تعاقد مع السبكي ثم روتانا ليجد هجوما كبيرا من نقابة الموسيقيين على هذا التعامل الفني ليتم فسخ التعاقد بينهم ويضطر أن ينشئ شركة إنتاج لنفسه ويضم فيها عددا من مطربي المهرجانات أصدقائه.

كما أعلن بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أيضا تدشين شركة إنتاجه الجديدة والتي تحمل اسم "شركة VIP للإنتاج الفني".

ونشر مغني المهرجانات حمو بيكا بوستر باكورة إنتاج شركته الجديدة، والتي أعلن عنها منذ أيام قليلة.

وكتب "حمو" عبر "إنستجرام"، قائلًا "قريباً من إنتاج شركة VIP، النجمة سلمى عادل قريبًا جدًا في دويتو جديد مع حمو بيكا وتيم VIP".

وأعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدشين شركة إنتاجه الجديدة تحمل اسم "شركة VIP للانتاج الفني"، ونشر عددًا من الصور داخل شركته الخاصة، والتي تحمل صورًا له وبورتريهات ومجموعة من الدروع التي حصل عليها من "يوتيوب".وسيقوم بيكا خلال شركة الإنتاج لنفسه بمشاركة مجموعة من أصدقائه من مطربي المهرجانات.

وتعاقد حمو بيكا مع "السبكي" ثم "روتانا"، ليلقى هجومًا كبيرًا من نقابة الموسيقيين على هذا التعامل الفني، ليتم فسخ التعاقد بينهما، ويضطر لإنشاء شركة إنتاج لنفسه يضم فيها عددًا من أصدقائه من مطربي المهرجانات.

وأثيرت مؤخرا أيام أزمة جديدة كان أطرافها نقابة المهن الموسيقية ومُطربي المهرجانات، وذلك بعدما تردد أن مجلس النقابة سيُبدي رفضه التام لقيد أي مطرب لا يُجيد القراءة والكتابة، في حين أن غالبية مُطربي المهرجانات يفتقدون لهذا الأمر، لا سيما أن أكثرهم أنهوا مسيرتهم التعليمية في وقتٍ مبكر.