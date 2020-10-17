جامعة سوهاج تبدأ العام الدراسي الجديد بإجراءات احترازية مشددة

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، سير العملية التعليمية داخل كليات الحرمين الجديد والقديم، لمتابعة انتظام سير الدراسة منذ يومها الأول، ورافقه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأمناء الكليات.

وخلال الجولة التفقدية، قدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع الطلاب والهيئة التدريس والعاملين، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وتابع اعتماد الجداول الدراسية وبدء المحاضرات فعلياً، وأكد أهمية القيام بأعمال النظافة والتعقيم والتطهير للطرقات وقاعات الدروس وأسطح المباني منذ اليوم الأول لعودة الطلاب، وبصفة مستمرة طوال اليوم، مشدداً على جميع الطلاب ومنتسبي الجامعة بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة، والخاصة بارتداء الكمامات، والمحافظة على وجود مسافة آمنة بين الطلاب، والتأكد من قياس درجة الحرارة قبل دخول البوابات الرئيسية للجامعة.

وقال "عزيز"، إنه تم تطبيق منظومة التعليم الهجين بدءًا من الفصل الدراسي الأول لهذا العام، من خلال دمج منظومة التعليم التقليدي داخل القاعات الدراسية، مع التعلم عن بعد "أون لاين"، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجامعة للطلاب أن جميع مكاتب المسؤولين بالجامعة مفتوحة أمام الجميع دون تفرقة، أو تمييز لتلقي أي مشكلات تخص الطالب، سواءً من الناحية التعليمية، أو إذا كانت تتعلق بحياة الطالب الشخصية، مناشداً الطلاب ببذل الجهد المطلوب لتحصيل أعلى الدرجات العلمية، وكذلك ضرورة المشاركة في الانشطة الطلابية المختلفة، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل للطلاب الغير القادرين مادياً، ومراكز التدريب على البرامج المختلفة، والإدارة الطبية وما تقدمه من خدمات علاجية متوسطة وكبيرة تصل لحد إجراء العمليات الجراحية الكبرى بالمجان.

يذكر أن الجولة شملت كليات التربية والهندسة والتمريض والصيدلة والطب البشري والتربية النوعية ، وعقد عدة اجتماعات مصغرة ببعض الكليات للوقوف على الاحتياجات الملحة للمساعدة في انتظام سير العمل بها.