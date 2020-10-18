فيديو.. أحمد شاكر: دوري في "الاختيار 2" مفاجأة

أكد الفنان أحمد شاكر، أنه شرف كبير لأي ممثل أن يرشح للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، خصوصا بعد نجاح الجزء الأول منه، شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أنه يقدم دور "مفاجأة".

وأضاف "شاكر"، خلال لقائه في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "TeN"، أن مسلسل الاختيار حقق صدى رائع في الوطن العربي، واستطاع أن يوصل معنى جميلا، بإيصاله للجمهور قيمة ومعنى الشهيد، الذي يضحي بحياته من أجل حمايتنا والوطن، متابعا: "الاختيار في إيصال المعنى بشكل فني بما يمتلكه الفن من سحر خاص".

وأوضح "شاكر" أن الجزء الثاني من الاختيار سيتناول تضحيات وبطولات الكثير من الشرفاء من رجال مصر، الذين دافعوا عن البلاد و أنقذوها، ويضم مجموعة كبيرة من كبار النجوم والفنانين: "شرف لأي ممثل أن يشارك به".

وأكد الفنان أحمد شاكر، أن الدور الذي سيقدمه خلال أحداث المسلسل سيكون مفاجأة؛ إذ تختلف فكرته عن أي عمل درامي، فهو يوصل للجمهور رسالة هامة عن تاريخ مصر وفترة مرت بها، وسيتناول مرحلة معاصرة، مضيفا أنه من المهم جدا أن تكتب الدولة تاريخها بشكل صحيح، فهذا شيء رائع لتعريف الجمهور بالتضحيات التي قدمها رجال مصر.

يذكر أن الفنان أحمد شاكر، قال في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه يعمل على تحضير مسلسل يتناول حياة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرا إلى أن تناول شخصيته تعد كتابة صادقة من مصر لتاريخها الرسمي، كي تتعلم منه الأجيال القادمة، منوها إلى أن "مصر لن تترك تاريخها لتتناوله القنوات الفضائية المغرضة المعادية، وإنما هذا هو دور مصر التي دائما تكتب التاريخ".

ونشر المخرج بيتر ميمي، الخميس الماضي، صورة من كواليس الاجتماعات التي تعقد حاليًا للتحضير لمسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2021، وظهر بصحبة أبطال المسلسل، وهم: "كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وهادي الجيار، والمؤلف هاني سرحان".

وعلق "ميمي"، على الصورة عبر حسابه بـ"انستجرام"، قائلا: "منتخب العالم الاختيار 2 فى رمضان 2021 إن شاء الله".