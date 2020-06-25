فنانون يهنئون هاني سرحان على كتابة "الاختيار 2": ربنا يراضيكم بالنجاح

هنأ عدد من الفنانين والمخرجين السيناريست هاني سرحان، بعد إعلانه عبر حسابه على تويتر، أنّه سيكون كاتب "الاختيار 2".

وعلق الفنان محمد هنيدي: "مبروووك .. بالتوفيق يارب"، بينما هنأ المخرج تامر حمزة صناع العمل: "ربنا يراضيكم بنجاح كبير".

وقال الفنان هيثم شاكر: "حظ سعيد ليك"، بينما هنأه الفنان حسني شتا قائلا: "مليون مبروك يا عالمي".

ومع نهاية شهر رمضان الماضي أعلنت قناة on، عرض الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي جسد الجزء الأول منه، قصة حياة الشهيد أحمد منسي، في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

وحظي مسلسل الاختيار بنسب مشاهدة مرتفعة في موسم دراما رمضان الماضي، وتناول حياة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017.