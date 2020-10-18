طرح "كل الشهور يوليو" لإبراهيم عيسى في المكتبات

صدر حديثا عن دار الكرمة، أحدث روايات الكاتب إبراهيم عيسي "كل الشهور يوليو"، وجرى طرح الرواية في المكتبات.

ويقول الناشر في تقديم الرواية: إبراهيم عيسى في روايته "كل الشهور يوليو" يُعيد بناء الحقيقة من بين ركام الأكاذيب وزحام الأسرار، وينقذ التاريخ من العواطف، في رواية الصراع والخداع والحب والكراهية والصدفة والغباء والولاء والخيانة والخبل والأمل، وخطة الفشل التي حققت نجاحًا ساحقًا.

ومن أجواء الرواية: "خرج الملك فاروق من البحر يضرب الماء غضبًا، جفَّف بلله وارتدى نظارته السوداء وقد أخفى حمرة عينيه، وهو يسمع رئيس البوليس الملكي يخبره بأنّ هناك تمرُّدًا من قوات للجيش في القاهرة. ركب الملك سيارة الشاطئ يقودها بنفسه، ودخل إلى مكتبه في قصر المنتزه، استدعى قائد الجيش، واتصل برئيس الأركان وأمره بالقبض على قائمة من الضباط، ثم صرخ وهو يملي الأسماء: "وأول واحد تجيبوه من بيته هو محمد نجيب!".

وتابع: بدأت قوات البحرية الملكية تُحكم سيطرتها على الإسكندرية، بينما انتشرت قوات الجيش بأوامر قائده في شوارع القاهرة، وانقض البوليس الحربي على كل الضباط المطلوب القبض عليهم. وجرى ترحيل اللواء نجيب إلى السجن الحربي مع مجموعة من الضباط الذين أطلقوا على أنفسهم "الضباط الأحرار".

وزاد: في صباح 23 يوليو 1952، أذاع الملك فاروق بصوته بيانًا من الراديو يعلن إجهاض تمرُّد عسكري والقبض على كل المشاركين في المؤامرة. لكنَّ شيئًا من هذا كله لم يحدث، بل إن ما جرى كان العكس تمامًا.

وعرض لإبراهيم عيسى مؤخرا فيلم "صاحب المقام"، عبر منصة "شاهد" الرقمية كأول فيلم مصري دون المرور على شاشة السينما، والفيلم يشارك في بطولته آسر ياسين، ويسرا، وأمينة خليل، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف، بينهم الراحل إبراهيم نصر، وسلوى محمد علي، ومحمد ثروت، ومحسن محيي الدين، وريهام عبدالغفور، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، وإخراج ماندو العدل.