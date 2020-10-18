محافظ الدقهلية يتفقد غرفة عزل كورونا بمدرسة شجرة الدر: "برافو عليكم"

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، غرفة العزل بمدرسة شجرة الدر الإعدادية، والمعدة لنقل أي طالب يشعر بأي أعراض إصابة بفيروس كورونا، من ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم الدراسي.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ علي المدرس صباح اليوم، يرافقه علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، ويحيى السيد باشا، مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، وقيادات المديرية.

وأعدت إدارة المدرسة الحجرة، بوضع سراير بالغرفة علاوة عن توفير بعض الأدوية، وإرشادات التعامل في حال ظهور أي أعراض إصابة، وعبر المحافظ عن سعادته بهذه الاستعدادات، قائلا: "برافو عليكم"، وأكد علي عبدالرؤوف أن الغرفة معدة مثل المستشفى تماما.

وأعلن يحيى السيد باشا، مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، اليوم، عن موافقة محافظة الدقهلية علي صرف مكافأة 5 آلاف جنيه لمديرة مدرسة شجرة الدر الإعدادية، وألفي جنيه لمُدرسة التربية الرياضية، علي ما يبذلوه من أجل المدرسة قائلا: "وفي قمة السعادة والشرف أن يكون أن يكون بيننا الآن المحافظ، ونرحب به، وهو فخر الدقهلية".

وبدأت زيارة المحافظ، بحضور طابور الصباح وتحية العلم، وسط كرنفال من فرحة الطلاب بالعام الدراسي الجديد، والذين عبروا عن فرحتهم بتصفيق الكشافة، وعمل التمارين الرياضية في الطابور.

ورحب أحد المدرسين بالضيوف قائلا: "نرحب بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعلي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ويحيى باشا، مدير الإدارة، وأرحب بكل السادة الضيوف الكرام أصحاب الرفعة والسمو وعالي المقام".

وأضاف خلال مقدمة الإذاعة المدرسة: "إنه لشرف عظيم أن يشرف صرحنا بزيارة حضراتكم أصحاب الأدب والقول، ولقد انتظرنا هذا اللقاء بغاية الشوق، وأنتم أصحاب المكان في يوم من أيام إدارة غرب المنصورة التعليمة بمدرستها الرائدة رمز الإبداع والتنوع والابتكار اللا محدود".

وأشار المدرس، إلي أنه من حسن الطالع أن تتشرف المدرسة "بكم في شهر العزة والكرامة والعبور والذي بدد الهزيمة واليأس، وسطر فيه الجيش المصري أعظم الانتصارات".

وقدمت الطالبات فقرة عن الوقاية من وباء كورونا، والتعريف به وبأعراضه، وكيف نقي أنفسنا منه، بغسيل الأيدي بالماء الصابون، وبدون أحضان أو سلام مع الزملاء، والتشجيع على ممارسة الرياضة، والجلوس في مكان جيد التهوية.

وعبر المحافظ عن سعادته بما شاهده من انتظام المدرسة، وتوحيد الزي المدرسي، والكلمات الإذاعية المرتبة والمعدة جيدا، بما ينم عن عام دراسي جديد مليء بالحيوية والنشاط، وقرر فورا مكافأة كل من مديرية المدرسة ومدرسة التربية الرياضية.

وقال المحافظ في كلمته: "أوصيكم بشيئين هما الانتظام في الدراسة، واتخاذ التدابير الوقائية كافة لعدم انتشار فيروس كورونا، وأتمني لكم عاما سعيدا".