محافظ الجيزة يشارك الطلاب طابور الصباح في أول يوم دراسة

حضر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، طابور الصباح وسط الطلاب بمدرسة الشهيد أسامة محمد الثانوية بنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية ومشاركة الطلاب في أول أيام العام الدراسي.

التهنئة للطلاب والمعلمين

ووجه محافظ الجيزة التهنئة للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم وتشجيع المعلمين على تقديم رسالتهم التعليمية السامية التي تبنى عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته.

تهيئة المناخ الملائم للطلاب

وأكد المحافظ حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم للطلاب، حيث أنه جرى تقليل الكثافة الطلابية بالفصول عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم، دون التأثير في المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وافتتح راشد توسعات مدرسة أحمد بهجت الرسمية لغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية بتكلفة 4,7 مليون جنيه وبإجمالي 14 فصلًا دراسيًا جديدًا، بالإضافة إلى افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة السادات الابتدائية بتكلفة مليون جنيه.

دخول 68 مدرسة جديدة

وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد يشهد دخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة بتكلفة 601 مليون جنيه منهم 35 مدرسة بالقرى بالمراكز، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لدورات المياه والنوافذ والإنارة والأبواب والديسكات لكافة المدارس على مستوى المحافظة.

تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالتأكيد على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامات وتحقيق التباعد، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أي مخلفات أولاً بأول.

وخلال جولاته التفقدية للمدارس حرص المحافظ على طمأنة الأهالي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب، مشيراً إلى أنه على الطالب في حال الشعور بأي أعراض مرضية أن يتغيب عن المدرسة وولي أمره يقوم بإبلاغ المدرسة لاتباع الإجراءات الوقائية والصحية التي تضمن سلامة الجميع.

تسليم 65 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وأكد محافظ الجيزة أن الإدارات التعليمية بالمحافظة بدأت في تسليم حوالي 65 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام وفقا لمنظومة التعليم المطور التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.