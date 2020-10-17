صور.. التزام بالكمامات والتباعد في طابور الصباح بأول أيام الدراسة

انطلق العام الدراسي الجديد بالمدارس، منذ قليل، في العديد من محافظات الجمهورية، وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث التزم جميع التلاميذ وأعضاء هيئات التدريس بارتداء الكمامات الطبية والتباعد الإجتماعي لمنع انتشار الفيروس.

ومع بداية الدراسة في يومها الأول، جرى تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه قبل بدء الدراسة بساعات قليلة، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ والقائمين على العملية التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية ستكون متصلة بجميع غرة العمليات بالمديريات التعليمية بالمحافظات، لمتابعة سير اليوم الدراسي بدءاً من صباح اليوم، والوضع الصحي بالمدارس على مدار ساعات العمل.

وأشار إلى أن هناك سيناريوهات عديدة سيجري تنفيذها حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، وللتعايش مع فيروس كورونا، موضحاً أن الجميع داخل ديوان عام الوزارة يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد.

وأشار وزير التعليم، في تصريحات للوطن، إلى أن الوزارة مستعدة تماما لبدء العام الدراسي الجديد بمختلف المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، موضحاً أنه لا يوجد أي تخوف من فيروس كورونا، قائلاً: "جاهزون تماماً للعام الدراسي الجديد".

ونوه وزير التعليم بأنه جرى تعقيم جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أعمال التعقيم والتطهير ستجري بصورة دورية طوال اليوم الدراسي، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ، وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية.