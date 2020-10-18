أكبر الأعضاء سنا.. جلال هريدي رئيسا للجلسة الافتتاحية للشيوخ اليوم

تنطلق أعمال الجلسة الإجرائية الأولى من عمر الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ فى هيئته الجديدة اليوم الأحد، بموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

ويترأس الجلسة الافتتاحية الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة وطن، باعتباره أكبر الأعضاء سنا، بينما يعاونه كلا من النائبين محمود ترك ونهى الشريف في إدارة الجلسة باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا.

وانتهت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ كافة استعدادتها لاستقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ.

وتبدأ الجلسة الإجرائية والمقرر اذاعتها على الهواء مباشرة فى الثانية عشر ظهرا، وذلك بتلاوة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، ثم يتلو 300 عضوا بمجلس الشيوخ اليمين الدستورية، ويعقبها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، يقترب من رئاسة وكالة مجلس الشيوخ، فيما يقترب المستشار فرج الدرى من حصد مقعد الوكيل الثانى للمجلس.