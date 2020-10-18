تقليد يحدث لأول مرة.. عماد حسين يوضح إجراءات أول جلسة بـ"الشيوخ"

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إنه رقم 2 من المعينين في استخراج الكارنية الخاص بعضوية المجلس، لكن المعينين يمكن أن يحضروا دون الحصول على الكارنيه، لافتا إلى أن القاعة لن تسع كل الناس، وبالتالي سيكون هناك من يجلسون في الشرفات.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on e"، أن هناك تقليد سيتم لأول مرة، وهو أن الجلوس سيتم طبقا لأولوية السن، وكل عضو له كرسي بالرقم الخاص به، منعا للتزاحم، وتحقيقا للتباعد الاجتماعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الجلسة تبدأ الساعة 12 ظهرا، وستأخذ وقتا طويلا بسبب أداء اليمين الدستورية، ومناداة كل عضو بالاسم، وبعدها انتخاب رئيس المجلس، ووكيلين، موضحا أن الجلسة الإجرائية سوف يرأسها أكبر الأعضاء سنا، وهو الفريق جلال هريدي.

وأوضح أنه تردد اسم بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لرئاسة المجلس، لكن من سيتم اختياره حقيقة لا أحد يعلم، والاختيارات واردة، مشددا على أنه لا يملك معلومة نهائية.

وعن أهمية مجلس الشيوخ، قال "حسين"، إن المجلس سيقود النقاش المجتمعي في العديد من القضايا التي يحيلها رئيس الجمهورية، أو يقترح قوانين ويرسلها للرئيس، وهذا يوفر منصة مهمة جدا، كما أن انتخابه في المجلس كان مفاجأة كبيرة له، ولم يتوقعها إطلاقا.