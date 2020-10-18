كيفية الحصول على سكن ضمن مشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية

تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية وباحتياجاتهم، لذلك وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان يهدف إلى توفير سكن ضمن مشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية، ونرصد خلال السطور التالية كيفية الحصول على هذه الخدمة:

المستندات المطلوبة

1- بیان كامل الدخل الشهري لرب الأسرة معتمد وموثق من جهة عملة.

2- إقرار معتمد موقع من 2 شهود ورقم بطاقاتهم بدخل الأسرة في حالة العمل الحر.

3- صورة من عقد إيجار الوحدة السكنیة المقيم بها في الوقت الحالي.

4- صور بطاقات الرقم القومي لأفراد الأسرة وصور شهادات المیلاد وقيد المدرسة لـ الأبناء.

5- إیصال كهرباء ومياه وغاز حدیث.

6- بیان بالموقف التأميني للطالب وزوجته والأبناء فوق سن الإعالة، والمقيمين إقامة دائمة مع الأسرة.

7- شهادة هندسیة من الحي بالعقارات المتهالكة والخطرة والمهددة بالانهیار.

8- وثیقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة (الأرملة).

شروط الحصول على الخدمة

1-أن تكون أسرة من محدودى الدخل وليس لديها سكن مناسب.

2- لا يكون أحد أفراد الأسرة متهرباً من تأدیة الخدمة العسكریة.

3- لا يكون على أي فرد من أفراد الأسرة أي أحكام قضائیة.

4- لا يكون قد سبق التخصیص للمتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأٔبناء القصر) وحدة سكنیة من وزارة الإسكان أو قطعة أرض بالمدن الجدیدة بالمحافظات أو أي جهة حكومية أياً كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالتنازل من الغير وألا يكون قد حصل على قرض تعاوني.

إجراءات المواطن

1- تقديم طلب لحصول على وحدة سكنیة.

2 - تقديم المستندات المطلوبة.

3- سداد المبالغ المطلوبة ببنك ناصر الاجتماعي تحت رقم حساب مخصص للمشروع.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

1- بحث الحالة ميدانیاً للعرض على اللجنة العلیا للإسكان بالوزارة.

2- اختیار الأسر المستحقة طبقاً للشروط والمعایير المحددة لهذا المشروع.

3- إجراء زيارات ميدانیة للأسر التي تم اختیارها من خلال لجنة الإسكان.

4- مراجعة جمیع المستندات المطلوبة للتسكين مع لجنة الإسكان.