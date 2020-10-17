شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي وكيفية التخصيص والسداد

قالت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل، بـ 14 مدن جديدة وهي، بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة، ويُحظر شراء الوحدات نقدا ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7 % سنويا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاما، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

شروط التقديم للحصول على وحدة سكنية

وأكدت عبدالحميد، أنه يشترط للتقدم لهذه الوحدات السكنية، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

مع العلم بأنه يتم التخصيص إلكترونيا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنا وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

كيف يتم سداد قيمة الوحدات السكنية؟

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يتم سداد ثمن الوحدة المتبقي بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 8 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل 40 % من صافى الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

الشروط الواجب توافرها لحجز الوحدات

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات متوسطى الدخل، قالت مي عبدالحميد إنه يجب أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصرى الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عاما فى تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهرياً) وعن 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 7000 جنيه شهرياً).

ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أو استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

التخصيص إلكترونيا

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوى الاحتياجات الخاصة عن نسبة 5 % من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول).

والأولوية تكون للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنا، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين غير متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة عن عدد الوحدات السكنية المتاحة بعد خصم الوحدات السكنية المُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمُدن المعلن عنها يتم عمل قرعة إلكترونية عشوائية لترتيب الحاجزين.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، لمحدودى ومتوسطى الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى 14 مدينة جديدة، موضحا أنه يتم فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، من يوم الأحد الموافق 1/11/2020 : يوم الأحد 8/11/2020، لذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الإثنين 9/11/2020 : يوم الإثنين 7/12/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

وكان الوزير، أوضح أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.