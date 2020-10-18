التضامن: أسعار الحضانات "عرض وطلب" وتبدأ من 30 جنيها

قال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن أسعار الحضانات الخاصة بالأطفال تتحدد حسب الخدمة التي تقدمها للأطفال فمثلا هناك حضانات يوجد بها حمام سباحة وأخري ليس بها، لافتا إلي أن أسعار الحضانات تتراوح من 30 جنيه إلى ألاف الجنيهات.

وأضاف شعبان، لـ"الوطن"، "لا يتم إجبار أي حضانة علي وضع سعر معين، ولكن كل حضانة علي حسب الخدمة التي تقدمها"، متابعا: "الموضوع عرض وطلب فلا يتم إجبار أي ولي أمر علي حضانة بعينها".

فتح 2000 حضانة في المحافظات حتي الآن

وأشار إلى أنه تم فتح ما يقرب 2000 حضانة فى مختلف المحافظات حتى الآن، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الأطفال من فيروس كورونا المستجد، من إجمالى ما يقرب من 14 ألف حضانة منتشرة على مستوى الجمهورية، والتأكد من كافة الشروط الخاصة بإعادة فتح الحضانات وفقا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالاستمرار فى المتابعة، والتأكيد على وجود لجان للرقابة والمتابعة فى كل محافظة.

وتابع: "هذه اللجان يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم فى عضويتها ممثلى إدارات الأسرة والطفولة، كما يقوم فرق التدخل السريع لأى طوارئ، وأيضا لجان الضبطية القضائية، وفى حال وجود أى مخالفات أو عدم التزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح الحضانات يتم إغلاق الحضانة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مؤكداً أنه تم غلق 4 حضانات فى محافظات القليوبية وبورسعيد والبحر الأحمر لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

فتح 700 حضانة جديدة علي مدار العام الماضي والحالي

وأكمل شعبان، أنه يتم حاليا حصر الحضانات غير المرخصة، حتى تكون رسمية بناء على قاعدة بيانات تضم الحضانات المرخصة وغير المرخصة، وسيتم تشكيل لجنة وطنية لبحث ترخيص الحضانات، تضم وزارات التضامن، الداخلية متمثلة فى الدفاع المدنى، وزارة الإسكان للحصول على التراخيص، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الصحة والسكان.

ونوه إلى أن الهدف من هذه اللجنة هو بحث المشكلات والتحديات التى تواجهها الحضانات، مؤكدا أنه تم فتح 700 حضانة جديدة على مدار العام الماضى والحالى ومنهم أيضا حضانات تم تطويرها ورفع كفاءتها، وهناك تعاون مستمر مع 26 جمعية.