محافظ قنا يشارك طالبات الصنايع طابور الصباح.. ويتفقد إجراءات "كورونا"

حضر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور راجي تاودروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور صبري خادل وكيل وزارة التربية والتعليم، طابور الصباح في مدرسة الصنايع بنات، لمتابعة بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد.

وتفقد المسئولون، مدرسة السيد زينب، ومدرسة الصنايع بنات في مدينة قنا، وتابعوا الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وشهدت مدارس محافظة قنا في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، اليوم الأحد، إجراءات احترازية مشددة، بقيام المعلمين والتلاميذ والطلاب بارتداء الكمامات لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور صبري خالد وكيل، وزارة التربية والتعليم بقنا، إن المدارس التزمت لليوم الثاني على التوالي، بعد انضمام مدارس الأحد للعملية التعليمية، موضحًا أن المديرية بها 2059 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بها قرابة 800 ألف طالب وطالبة.

وأضاف أنه جرى التنبيه على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا، إضافة إلى تخصيص غرفة للعزل داخل المدرسة.

وأكد، أن مديرية التعليم بالمحافظة، استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 /2021، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، بتوزيع الطلاب والتلاميذ داخل الفصول، طبقًا لقواعد التباعد الطلابي، موضحًا: "قمنا بتخفيض الكثافات الطلابية بمعظم فصول المدارس التي سمحت بذلك".

وأضاف "خالد"، "نطمح إلى تحقيق التميز بين محافظات الجمهورية، خاصة بعد أن حققنا العام الدراسي المنقضي المركز الأول بين محافظات مصر، طبقًا لمؤشر التعليم قبل الجامعي وأيضًا هذا العام نتوقع أن نكون من بين أعلى ثلاث محافظات طبقا لقواعد مؤشر التعليم قبل الجامعي لمحافظات الجمهورية".

وكانت الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، عقدت العديد من الاجتماعات المكثفة من خلال مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل، مع مديري المدارس، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021، في ظل جائحة كورونا، وضرورة تشكيل لجنة بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد اليوم الدراسي، وتجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بالأدوات اللازمة، مع ضرورة توفير مستلزمات التطهير اللازمة "كُحول، وكُلور، وصابون".

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة في المدارس ومن تجهيز غرف للعزل حال وجود حالات والكشف على الطلاب والمعلمين، مؤكدين على الانتهاء من إعداد الخطط المدرسية الخاصة بكل مدرسة في جميع المراحل التعليمية.