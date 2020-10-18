"تطوير العشوائيات": ما أنجزناه في 6 سنوات كان يحتاج 20 عامًا

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه سيتم الانتهاء من منطقة عين الصيرة مطلع العام القادم، لافتًا إلى أن الصندوق لم يتأثر بفترة أزمة كورونا، واستمر في عمله بشكل طبيعي، واتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل الحماية من هذا الفيروس، كما تمت زيادة عدد ساعات العمل من أجل الإسراع في الانتهاء من المشروع.

وأضاف "صديق"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TN"، أن أهالي منطقة عين الصيرة تم نقلهم إلى منطقة الأسمرات، لافتًا إلى أن سور مجرى العيون أيضًا توجد به أكثر من 1000 أسرة تم نقلها للأسمرات، و1000 أخرى نُقلت إلى مدينة بدر، "أي منطقة بنبدأ شغل فيها بنتطمن أن الأهالي خلاص اتنقلوا واتسكنوا في أماكنهم الجديدة".

وتابع: "عمرنا ما بنبدأ تطوير في أي مكان بدون نقل الأهالي ومعرفة موقفهم، وتجهيز الوحدات والأماكن الجديدة التي سينتقلوا لها، كل هذا يتم قبل العرض على الأهالي للانتقال لمكان آخر".

وأردف أن عين الصيرة منطقة حضارية، وهناك تخطيط كامل للمدينة، بأن تكون سياحية من الدرجة الأولى، ومنطقة سور مجرى العيون نفس الأمر.

وأشار إلى أن أسماء المناطق العشوائية يتم تغييرها بعدما يتم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل، لافتًا إلى أن بعض الأسماء يتم الاحتفاظ بها لأنها تكون لها دلالة تاريخية، مضيفًا "احنا عودنا الناس بنغير كل شيء، مش عمران بس احنا بنغير حياة كاملة".

وأكد أن مصر لديها رؤية 2030، وهي التي تخطط لمصر كلها، والتخطيط العمراني للمناطق غير المخططة، موضحًا أن عشر سنوات في حياة الأمم لا تساوي شيئًا، وما تم إنجازه خلال الست سنوات الماضية، الطبيعي أن ينتهي في أكثر من 20 عامًا، وهو ما يدل على الجهد المبذول من القيادة السياسية والمصريين.