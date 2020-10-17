وزير الإسكان بجنوب سيناء غداً لتفقد مناطق تطوير العشوائيات

يجري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، غداً الأحد، لتفقد مناطق تطوير العشوائيات في منطقة "الرويسات"، التابعة لمدينة شرم الشيخ، ومنطقة "الجبيل الجديدة"، التابعة لمدينة الطور.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن وزير الإسكان سيتفقد تطوير منطقة "الرويسات" العشوائية، التي كانت تمثل خطورة على قاطنيها، وتحويلها إلى منطقة سكنية راقية، تليق بمكانة مدينة شرم الشيخ، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه من المقرر أن يقوم وزير الإسكان بتسليم بعض عقود الوحدات السكنية بمنطقة "الرويسات" لمستحقيها، خلال زيارته للمنطقة.

وأكد المحافظ أنه جرى إنشاء 70 عمارة سكنية، بما يعادل 1120 وحدة، بتكلفة تصل إلى 317 مليون جنيه، لتوزيعها على المواطنين المتضررين كسكن بديل للعشوائيات، بالإضافة إلى مد المرافق إلى 600 قطعة أرض، تمهيداً لتوزيعها.