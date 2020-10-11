مدير "تطوير العشوائيات": نستهدف 357 منطقة غير آمنة.. والبشر قبل الحجر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الندوة التثقيفية الـ32 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي التي عقدت اليوم الأحد، أن مصر أنفقت 27 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وغير الأمنة منذ عام 2014، مشددا على أنه لا توجد دولة في العالم بأسره تنظم مشروعا قوميا للقضاء على العشوائيات بالشكل الذي يتم بمصر.

وتواصلت "الوطن" مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، للوقوف على ما تم في ملف المناطق العشوائية خلال السنوات الأخيرة، حيث قال: "بدأنا العمل على 357 منطقة عشوائية غير آمنة، انتهينا بالفعل من 296 منطقة، والمتبقي 61 منطقة، بإجمالي 240 ألف وحدة سكنية، انتهينا من 157 ألف وحدة وباقٍ 75 ألف وحدة، بتكلفة إجمالية تصل لـ38 مليارا، أنفقنا منها 27 مليارًا بدون حساب قيمة الأرض التقديرية والتي قدرت بـ23 مليار ونصف، ليصبح الإجمالي 61 مليار جنيه، أما المناطق غير المخططة ستصل تكلفتها 318 مليار جنيه على 10 سنوات، بما تشمله من طرق وخدمات وبنية تحتية وأسواق عشوائية.

وتابع: "لدينا 160 ألف فدان إجمالي المسطح العمراني بالمدن المصرية، يوجد بها 105 ألف عشوائي بـ306 ألف نشاط يتم التعامل معها ببناء أسواق جديدة في نفس المناطق، فمن المستحيل نقل السوق العشوائي بعيدا عن مستهلكيه، لأن النتيجة ستكون عودته بشكل أسوأ.

وأضاف "نخلق في كل تجمع سكاني جديد فرص عمل لقاطنيه، ونجحنا بالأسمرات في توفير 1000 فرصة عمل لسيدات عاملات ومصانع يتم تصدير منتجاتها من سجاد وملابس وغيرها، وهو ما يؤكد جودة تلك المنتجات حتى تصبح جديرة بالتصدير، فهدفنا البشر قبل الحجر، نحن نحاول توفير حياة كريمة لقاطني المناطق غير الآمنة ونبني الشخصية عقليًا وثقافيًا ورياضيًا، حيث كلفنا بتشكيل لجنة عليا برئاسة الصندوق، وبالتعاون مع مجموعة من أجهزة الدولة الرقابية العامة، وهذا لمتابعة ورصد المشاريع كل 3 اشهر لحل المشكلات بها، ورفع مستوى سلوك الفرد والمواطن للحفاظ على آدميتها وشكلها الحضاري.

وفيما يخص جانب بناء الأنسان قال رئيس صندوق العشوائيات "أبناؤنا في المناطق العشوائية كانوا ذهب يعلوه التراب، وبمجرد إزالة الأتربة عاد الذهب لبريقة من جديد؛ ولكم أن تتخيلوا أنه في عام واحد حققوا 19 ميدالية في الكونج فو، و72 ميدالية على مستوى القاهرة، و19 أخرى على مستوى الجمهورية.