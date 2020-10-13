"تطوير العشوائيات": الصندوق أنفق 37.5 مليار جنيه خلال 4 سنوات

قال المهندس إيهاب حنفي، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن استخراج رقم قومي لكل عقار، سوف يساعد في وقف التعديات، مشيرا إلى أنهم حاليا يعدون خريطة قومية للأراضي في عواصم المحافظات التي تصلح لإنشاء مجتمع حضري متكامل، وتحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية.

وأضاف "حنفي"، في مداخلة هاتفية مع قناة "TeN" الفضائية، الثلاثاء، أن سبب نجاح تطوير العشوائيات هو تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، موضحا أن الصندوق لديه تكليف من القيادة السياسية بالعمل في المناطق العشوائية غير الآمنة والتي تضم 357 منطقة بهم 240 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية حوالي 38.5 مليار جنيه.

وأوضح منسق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، أن هناك رقمين يعكسان اهتمام الدولة بتطوير العشوائيات، ومنذ إنشاء الصندوق حتى 2014، كان كل ما أنفق على تطوير العشوائيات 652 مليون جنيه، لكن ومنذ 2016 حتى الآن تم إنفاق 37.5 مليار جنيه، فالصندوق طور 296 منطقة، ويتبقى 61 منطقة.

وتابع: "سيتم تسليم مناطق كثيرة خلال الفترة المقبلة"، موضحاً أن بعض المناطق مثل مثلث ماسبيرو سوف يستمر العمل بها، وأيضا منطقة "زرايب 15 مايو"، والتي أطلقوا عليها الآن "زهور 15 مايو"، مشددًا على أنهم يعملون على تطوير المكان والإنسان معاً، فضلاً عن الجانب الاجتماعي والاقتصادي مشدداً على أنه سوف يحدث تطوير كبير خلال الفترة المقبلة.

وأشار منسق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إلى أن هناك تكليفات رئاسية بإنشاء سكن حضري متكامل الخدمات، مؤكدا أن الصندوق "اشتغل بطريقة علمية"، ووضع خريطة قومية للمناطق العشوائية غير الآمنة، وتم تحديد درجة خطورة هذه المناطق، الأمر الذي ساعد في سير العمل في هذا الملف.