صورة.. أول طلب مناقشة بمجلس الشيوخ: حول إغلاق الموانئ

أكد النائب محمد البنا عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على الاهتمام بقضايا السياحة باعتبارها جزء لايتجزأ من الاقتصاد القومى.

وقال البنا، لـ"الوطن"، إن هناك ضرر يواجهه العاملين فى قطاع الموانئ المصرية بالإسكندرية وبورسعيد بسبب إغلاق العديد من الموانىء مما أدى إلى توقف الحركة السياحية وعدم السماح للبواخر السياحية بالعبور والتنقل.

وطالب بضرورة تدخل وزيرى السياحة والنقل لحل هذه الأزمة، ولاسيما أنها تؤثر بشكل كبير على حركة السياحة المصرية.

وأكد أنه عقب أداء اليمين الدستورى سيتقدم بأول طلب مناقشة لهيئة مكتب مجلس الشيوخ عقب تشكيلها حول إغلاق موانيء الإسكندرية والعين السخنة وبورسعيد وتوقف الحركة السياحية وعدم السماح للبواخر السياحية بالتنقل

ويعد طلب المناقشة أحد أهم الأدوات الرقابية لعضو مجلس الشيوخ، بجانب الاختصاصات التي حددها القانون رقم 141 لسنة 2020، المتمثلة في دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، فضلا عما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

وتنطلق أعمال الجلسة الإجرائية الأولى من عمر الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ ظهر اليوم، فى هيئته الجديدة بموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

ويترأس الجلسة الافتتاحية الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة وطن ، باعتباره أكبر الأعضاء سنا، بينما يعاونه كلا من النائبين محمود ترك ونهى الشريف في إدارة الجلسة باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا.