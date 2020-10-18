الأورمان تنظم معرضًا لتوزيع الأدوات المدرسية بالمجان في طنطا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب الأورمان بمحافظة الغربية، نظم معرضًا لتوزيع الأدوات المدرسية للأسرالأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالعجيزى والسلخانة والكاكولا بمدينة طنطا بالمجان.

وأوضح "شعبان" أن المساعدات اشتملت على أدوات مدرسية و"شنط" جديدة، وملابس وأحذية، مؤكدًا أن تنظيم المعارض يأتى فى إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة الغربية.

وأكد "شعبان" أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى محافظة الغربية، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية والأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

يذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة الغربية وبخاصة النطاقات الأكثر احتياجًا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحى وبطاطين الشتاء واعادة اعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الالاف من سكان القرى الاكثر احتياجًا فى مجالات العيون والقلب واجراء الجراحات المطلوبة لهم.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد طلب من الطلاب، ضرورة الحفاظ على أنفسهم، قائلا: "بلدكم تنتظر منكم المزيد وفي انتظاركم لحمل الراية في الفترة القادمة".

جاء ذلك خلال جولته التفقدية في عدد من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، وتنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد "رحمي" مدرستي السيدة عائشة الإعدادية بنات، ومدرسة غياث الدين الرسمية للغات بطنطا، واستمع بمدرسة السيدة عائشة إلى الإذاعة المدرسية، وكلمة من أحد الطلاب عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، لبث روح الوطنية بوجدان الطلبة، كما استمع إلى إلقاء الطلاب لنشيد "يا أغلي اسم في الوجود" ونشيد "علمونا في مدرستنا"، ثم ألقى المحافظ كلمه هنأ فيها الطلبة ببدء العام الدراسي الجديد وانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى ما قام به شعب الغربية في التصدي للحملة الفرنسية منذ أكثر من 222 عام.

وقبل المغادرة وجّه محافظ الغربية مسئولي التربية الرياضية بضرورة تشجيع الطلبة وحثهم على الحضور وحب المدرسة من خلال الأنشطة المختلفة المحببة إليهم والأناشيد الوطنية التي تغرس بداخلهم حب الوطن.