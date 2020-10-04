تتجاوز الـ1500 جنيه.. أسعار الأدوات والشنط المدرسية

أيام قليلة تفصلنا عن عودة العام الدراسي من جديد، ومعه تبدأ حالة طوارئ في المنازل، من خلال شراء الأدوات المدرسية وخاصة الشنط المدرسية "الحقائب"، حيث يبحث أولياء الأمور عن أسعارها في الأسواق المحلية أو الإلكترونية.

وخلال جولة لجريدة "الوطن"، على أسواق الفجالة ومواقع التسوق الإلكتروني الشهيرة لمعرفة أسعار الحقائب المدرسية ومستلزمات الدراسة التي جاءت كالآتي..

أسعار الشنط المدرسية

ووصل سعر الشنط المدرسية ذات الجودة الجيدة نحو 500 جنيه للأنواع الجيدة أو المتوسطة، وهناك العديد من الحقائب المعقولة والتي يتراوح سعرها من 150 جنيه، أما الأنواع الجيدة والمعمرة فتصل لنحو 1500 جنيه، حسب الشكل والرسومات الكرتونية وبعضها تكون بنظام الثري دي.

الأقلام

وتراوح سعر دستة الأقلام الرصاص من 10 إلى 60 جنيهًا، وتراوح سعر علبة الألوان الخشب من 5 إلى 70 جنيهًا، وسعر الاستيكة من جنيه واحد إلى 10 جنيهات.

المقلمة

تراوح سعر المقلمة الواحدة ما بين 10 إلى 50 جنيهًا.

الزمزمية

وصل سعر الزمزمية من 7.5 جنيه إلى 80 جنيهًا للواحدة.

اللانش بوكس

وتراوح سعر اللانش بوكس من 12 جنيها إلى 70 جنيهًا، حسب النوع والخامة.

الكشاكيل

تباينت أسعار دستة الكشاكيل حسب عدد الأوراق لتبدأ من 19 جنيهًا وتصل إلى 25 جنيهًا، حسب جودة المنتج، ودستة الكشاكيل الـ 60 ورقة بسعر 20 جنيها.