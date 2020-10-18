وزير التعليم يتابع الحصص الدراسية في "أحمد زويل" المتميزة للغات

تابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير الحصص الدراسية بالعديد من الفصول الدراسية بمدرسة أحمد زويل المتميزة للغات بالحي الثالث بالتجمع الخامس، في ثانى أيام العام الدراسي الجديد، منذ قليل، وتفقد تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل الفصول، وطريقة مجابهة الفيروس للتلاميذ.

وطالب وزير التعليم، خلال جولته التفقدية بالمدرسة، بضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وتوفير جميع أدوات التعقيم الخاصة بالفصول الدراسية ودورات المياة وفناء المدرسة.

وشهدت مدارس الجمهورية صباح اليوم الأحد، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، إقبالاً كبيراً من قبل التلاميذ لحضور الدراسة، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المدارس وتواجد بوابات التعقيم على أبواب المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم دورات المياه، للحد من انتشار الفيروس.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت خطة العام الدراسي الجديد 2020/2021، مؤكدة أن خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي؛ لتوفير أكبر قدر ممكن لحماية الطلاب وجميع العاملين بمنظومة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا.

1- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع.. وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

2- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا.. وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

3- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي: سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

4- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي: الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.