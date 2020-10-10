بسمة وهبة تتضامن مع مرضى سرطان الثدي من خلال تجربتها (فيديو)

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة تضامنها مع مرضى سرطان الثدي من خلال صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، وخلال مقطع فيديو نشرته قالت فيه إنها تنتهز فرصة بأن شهر أكتوبر، وهو شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي، لتتحدث عن تجربتها مع المرض وبأنها ستتحدث مع جمهورها في فيديو مباشر، السبت، عبر قناتها الخاصة بـ"يوتيوب".

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها عادت إلى القاهرة، بعدما انتهت من إجراء الفحوصات والتحاليل، على أن تظهر نتائجها بين أسبوعين لـ3 أسابيع، موجهة رسالة لكل من ساندها، قائلة "شكرا لكل واحد دعالي.. يارب كل واحد دعالي بالشفاء الدعاء ده يبقى من نصيبه".

وأوضحت "بسمة"، لـ"الوطن"، أن أزمة المرض أظهرت لها أصدقاء "بيظهروا في وقت الشدة"، على رأسهم شيرين كامل زوجة رجل الأعمال ياسين منصور، مضيفة: "أكتر حاجة مبسوطة بيها، هي صديقتي شيرين كامل زوجة الأعمال ياسين منصور"، الصديقة الجميلة التي وقفت بجانبي بحب، الصداقة ليست بالسنين بل بالمواقف، "مش بعرف أقلع السبحة الحلوة اللي هي ادتهالي"، وعدت إلى مصر "عشان أقعد في حضنكم"، وأرافق جمهوري الذين هم جزء من قوتي، أنا قوية بفضل الله وبفضل الجمهور.