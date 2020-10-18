محافظ قنا يستمع إلى قصيدة من طالبة عن انتصارات أكتوبر المجيدة

أجري اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حوارا مع طالبات مدرسة "الصنايع بنات"، مطمئنا إياهن بأن الوضع في المحافظة غير مقلق بشأن فيروس كورونا، ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة الجميع، واستمع إلى قصيدة من إحدى الطالبات عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وحرص المحافظ، على حضور طابور الصباح، وسط الطلاب بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، بمدينة قنا، للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية، وتطبيق الإجراءات الإحترازية، مع بداية العام الدراسي.

كما تفقد "الداودي" مدرستىّ "الثانوية الصناعية، وجنوب قنا الإعدادية" بنات، بحضور الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الصحة.

واستمع محافظ قنا، إلى قصيدة من إحدى الطالبات عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وقدم التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم التوفيق، وحثهم على النجاح والتفوق، مطالبا المعلمين بضرورة تقديم رسالتهم التعليمية السامية، التى تؤسس جيل واعي من الشباب، قادر على المشاركة فى بناء الوطن ورفعته.

وشدد اللواء أشرف الداودي، على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب؛ لمنع التزاحم، موجها بضرورة التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، مؤكدا أنه تم التنبيه على كافة رؤساء المدن، بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير، ورفع المخلفات وإزالة كافة الإشغالات، ومنع انتشار الباعة الجائلين والتجميل حول المدارس.

من جانبه، قال الدكتور صبري خالد، إنه تم الإنتهاء من تجهيز 2159 مدرسة، منها 62 مدرسة جديدة، لاستقبال حوالي 800 ألف طالب وطالبة، بجميع المراحل التعليمية، مؤكدا أنه خفضت الكثافة الطلابية بالفصول، عن طريق إعادة توزيع الحصص، وتعدد مصادر التعليم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وشهدت مدارس محافظة قنا، في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، اليوم الأحد، إجراءات احترازية مشددة، وارتداء المعلمين والتلاميذ والطلاب الكمامات لمواجهة فيروس كورونا.