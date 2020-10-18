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تامر حسني عن "مبطلناش إحساس": "اللي بيعمل حاجة صادقة بتوصل"

كتب:

ضحى محمد
01:24 م | الأحد 18 أكتوبر 2020
تامر حسني

تامر حسني

احتفل الفنان تامر حسني، بتحقيق أغنيته "مبطلناش إحساس" 4 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، في يوم واحد فقط، متصدرة التريند.

وكتب تامر عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "فخور أني غنيت من قلبي موضوع مهم وإنتوا صنفتوه أنه راقي وبيعبر عنكم فخور أنه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب ويحقق 4 مليون مشاهدة في يوم واحد.. بجد الحمدلله واستقبالكم للمواضيع الراقيه بالطريقة دي بيثبت أن الناس متغيرتش .. بس اللي بيعمل حاجة مختلفة و صادقة بتوصل".

‎وأضاف، "زي ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب .. شكراً لكل محبيني محبين‎ "مبطلناش إحساس".. وشكراً لصناع الأغنيه الشاعر محمد القاياتي، والملحن محمد حمزة، والموزع أمين نبيل، والمهندس هاني محروس والماستر جلال حمداوي وإدارة الإنتاج هاني صليب.. الحمدلله ثاني أغنية بعد اختراع من ألبوم (خليك فولاذي )".

وقد طرحت شركة روتانا أغنية "مبطلناش إحساس" لتامر حسني، ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذي" المقرر إصداره خلال الأيام المقبلة.

وكان "تامر"، أعلن اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، طرح أغنية "مبطلناش إحساس"، من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، وميكساج هاني محروس، وماستر جلال حمداوي، وإدارة إنتاج هاني صليب، والأغنية إنتاج فني TH production هاني زهران.

يذكر أنه في يوم الإثنين الماضي، كانت روّجت شركة "روتانا" للصوتيات، لألبوم "تامر" الجديد "خليك فولاذي"، ونشرت البوستر الأول لتشوق الجمهور باقتراب موعد الطرح، عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وظهر "تامر" في البوستر الدعائي للألبوم وهو يقف بظهره في حفل وسط جمهوره، وعلقت "روتانا" على البوستر قائلًة: "جاهزين.. قريبًا".

 

 

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