تامر حسين يتعاون مع تامر حسني في ألبومه الجديد بـ4 أغنيات

قال الشاعر الغنائي تامر حسين، إنه يشارك في الألبوم الجديد للفنان تامر حسني، بكتابة 4 أغنيات.

وسرد تامر حسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الأغنيات التي سيتضمنها الألبوم، قائلًا: أغنية "تعرف فُلان" ألحان تامر علي، توزيع يحيى يوسف، وأغنية "قولني كلام"، ألحان تامر علي، وتوزيع علي فتح الله، وأغنية "قد الفُراق" ألحان وتوزيع إسلام زكي، وأغنية "مش عجباني المعاملة"، ألحان يحيى، توزيع يحيى يوسف.

يوم الإثنين الماضي، روّجت شركة روتانا للصوتيات، للألبوم الجديد للفنان تامر حسني "خليك فولاذي"، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الشركة البوستر الأول للألبوم لتشوق الجمهور باقتراب موعد الطرح، عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر، من خلال ظهور الفنان تامر حسني في البوستر الدعائي للألبوم وهو يقف بظهره في حفل وسط جمهوره، وعلقت "روتانا" على البوستر قائلًة: "جاهزيين.. قريبًا".

وفي عام 2019 رشحت إدارة جائزة الموسيقى الأفريقية الشاعر تامر حسين لنيل جائزة أفضل شاعر أفريقي لعام 2019 عن أغنية "ناسيني ليه"، للمطرب تامر حسني.

وقبل تعاون تامر حسين مع المطرب تامر حسني، سبق وتعاون مع الهضبة عمرو دياب، وقدما معا 50 أغنية، كما شارك في الألبوم الجديد للهضبة بـ 6 أغنيات، والذي يحمل اسم "سهران".

ومن الأغنيات التي شارك بها الشاعر تامر حسين في ألبوم عمرو دياب، أغنية "سهران" من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وأغنية "حيعيش يفتكرني" من ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "جامدة بس" من ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "مكانك في قلبي" من ألحان شريف بدر وتوزيع طارق مدكور، وأغنية "قدام مرايتها" من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وأغنية "يوم تلات" من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.