فيديو.. تامر حسني يطرح "مبطلناش إحساس" أول أغاني ألبومه الجديد

طرحت شركة روتانا أغنية "مبطلناش إحساس" للنجم تامر حسني، ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذى" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

وكان "تامر"، أعلن اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، طرح أغنية "مبطلناش إحساس"، من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، وميكساج هاني محروس، وماستر جلال حمداوي، وإدارة إنتاج هاني صليب، والأغنية إنتاج فني TH production هاني زهران.

يذكر أنه في يوم الاثنين الماضي، كانت روّجت شركة "روتانا" للصوتيات، لألبوم "تامر" الجديد "خليك فولاذي"، ونشرت البوستر الأول لتشوق الجمهور باقتراب موعد الطرح، عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وظهر "تامر" في البوستر الدعائي للألبوم وهو يقف بظهره في حفل وسط جمهوره، وعلقت "روتانا" على البوستر قائلًة: "جاهزين.. قريبًا".

وعلى جانب آخر، كان سجّل تامر حسني 3 أغنيات من فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي أنهى تصويره مؤخرًا، ويشاركه بطولته حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.

كما نشرعبر انستجرام، مقطع فيديو من داخل الاستوديو أثناء العمل على هذه الأغاني والموسيقى التصويرية للفيلم، معلقًا: "بنخلص الموسيقى التصويرية لفيلم (مش أنا) وعادل حقى فضل إمبارح يسمعنا شغله من الساعه 8 لحد الفجر وكان عايز يهرب من العشا على مين يا اسطه".

وكان بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا خلال الأيام الماضية، أغنية مسربة بعنوان "مش لوحدك" للنجم تامر حسني، ومهداة منه إلى مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، الذي أصيب بمرض نادر أثر على حركة قدميه ويديه، ولم تكن "مش لوحدك" هي أول أغنية يهديها تامر حسني لشخصية عامة، حيث سبق ودعم الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة اللبنانية فيروز.