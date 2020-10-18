فنانون يشيدون بـ"مبطلناش إحساس" لتامر حسني: "روعة"

تلقى الفنان تامر حسني، ردود فعل إيجابية حول أغنية "مبطلناش إحساس"، الذي طرحها أمس على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتصدر من خلال تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الفنانة زينة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "الأغنية واللي غناها روعة.. طول عمرك بتغني أحلى أغاني، ربنا يوفقك ويكرمك دائما يارب"، بينما أشاد الفنان أحمد حاتم بالأغنية قائلاً، "حلوة فعلاً" .

كما أشادت الفنانة هنادي مهني بالأغنية وتفاعلت معها خلال حسابها الشخصي، بالإضافة إلى إعجاب الفنانة نسرين إمام، والفنان محمد عامر الذي قال، "الأغنية حلوة جداً إحنا مشغلينها طول الوقت.. وأنت بصراحة مبدع دايماً ".

احتفل الفنان تامر حسني، بتحقيق أغنيته "مبطلناش إحساس" 4 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، في يوم واحد فقط، متصدرة التريند.

وكتب "تامر" عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "فخور أني غنيت من قلبي موضوع مهم وإنتوا صنفتوه أنه راقي وبيعبر عنكم فخور أنه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب ويحقق 4 مليون مشاهدة في يوم واحد.. بجد الحمدلله واستقبالكم للمواضيع الراقيه بالطريقة دي بيثبت أن الناس متغيرتش .. بس اللي بيعمل حاجة مختلفة و صادقة بتوصل".

‎وأضاف، "زي ما دايماً بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب .. شكراً لكل محبيني محبين‎ "مبطلناش إحساس".. وشكراً لصناع الأغنيه الشاعر محمد القاياتي، والملحن محمد حمزة، والموزع أمين نبيل، والمهندس هاني محروس والماستر جلال حمداوي وإدارة الإنتاج هاني صليب.. الحمدلله ثاني أغنية بعد اختراع من ألبوم (خليك فولاذي )".

وقد طرحت شركة روتانا أغنية "مبطلناش إحساس" لتامر حسني، ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذي" المقرر إصداره خلال الأيام المقبلة.

وكان "تامر"، أعلن اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، طرح أغنية "مبطلناش إحساس"، من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، وميكساج هاني محروس، وماستر جلال حمداوي، وإدارة إنتاج هاني صليب، والأغنية إنتاج فني TH production هاني زهران.