صور.. مدير "نصر النوبة" التعليمية يشهد طابور الصباح بمدرسة ابتدائية

شهد صبري حسن، مدير إدارة نصر النوبة التعليمية، يرافقه صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، وحمزة عبدالغفور، مدير التعليم الابتدائي، اليوم، طابور الصباح بمدرسة نصر الابتدائية المشتركة.

وانتظم الطلاب بالمدرسة، وقدم "حسن" الشكر لمدير المدرسة والمعلمين والطلاب على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وعقب ذلك، تفقد مدير إدارة نصر النوبة التعليمية، بعض الفصول بالمدرسة، وتأكد من نظافتها ودورات المياه، ووجود الصابون بها، وارتداء جميع من بداخل المدرسة الكمامات.

كما توجه مدير الإدارة ورئيس مركز ومدينة نصر النوبة، إلى مدرسة كامل يعقوب الصناعية العسكرية، للاطمئنان علي آخر الاستعدادات لبدء الدراسة بها.

وكان الدكتور السيد الفيومي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، وجه بأن يتابع قيادات التعليم بإدارات المحافظة التعليمية اليوم الدراسي، ومراجعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة مدى التزام إدارات المدارس وتطبيق الإجراءات.

وانطلقت الدراسة، أمس، بالمعاهد الأزهرية، وقال الشيخ أحمد عبدالحميد، مدير منطقة أسوان الأزهرية، إن اليوم الدراسي شهد انتظام وانضباط من الطلاب كافة والقائمين على العملية التعليمية بالمعاهد، مضيفا: "قمنا بالمرور على الفصول الدراسية لمتابعة العملية التعليمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم الفصول والتباعد بين الطلاب داخل الفصول".

وشدد "عبدالحميد" على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على نظافة المعاهد ودورات المياه، وضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، ومتابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات من خلال التواصل الإلكتروني معهم، وتنفيذ ماجاء في تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ذلك، مؤكدا أنه شكلت غرفة عمليات بالمنطقة، للتنسيق والمتابعة فيما يستجد من أوضاع، مع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، متابعا: "نؤكد لأولياء الأمور بأن أبنائهم أبناؤنا جميعًا وهدفنا الحفاظ عليهم ورعايتهم، والعمل على مصلحتهم".