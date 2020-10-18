مدير تعليم كوم أمبو بأسوان يتابع إجراءات "كورونا" بعدد من المدارس

شهد مصطفى زكي مدير إدارة كوم أمبو التعليمية بأسوان، اليوم، طابور الصباح بمدرسة أم المؤمنين الإبتدائية، كما تابع الكشف الحرارى على التلاميذ عند الدخول.

عقب ذلك تفقد عددًا من الفصول للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وارتداء الجميع الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب سواء فى الطابور أو داخل الفصول.

كما ألقى كلمة بطابور الصباح هنأهم خلالها ببدء العام الدراسى الجديد، وتخلل الكلمة توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على الصحة والنظافة المستمرة وعدم استخدام أدوات الغير.

كما تابع فعاليات أول يوم دراسى بمدارس ملحقة السلسلة الابتدائية وجبل السلسلة والفارسية الابتدائية، وتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقدم الشكر للجميع على الجهود المبذولة.

فى السياق ذاته شهد حسن محمد صالح وكيل الإدارة، يرافقه مجدى منير رئيس قسم التعليم الإعدادى، طابور الصباح بمدرسة السيدة نفيسة الإعدادية بنات، وأشاد بانضباط الطابور والإذاعة المدرسية التى دارت حول انتصارات أكتوبر وأهمية الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية، ثم تابع تسكين الطالبات الجدد بالفصول، بعدها زار مدرسة أحمد عرابى الإبتدائية المشتركة، وتابع انتظام الدراسة بها، وتأكد من توزيع الكتب على التلاميذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مقدمًا الشكر للجميع.

وكان الدكتور السيد الفيومي مدير مديرية الاتربية والتعليم بأسوان، قد وجه بأن تتابع قيادات التعليم بإدارات أسوان التعليمية اليوم الدراسي ومراجعة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" ، ومتابعة مدى التزام إدارات المدارس وتطبيق الإجراءات.

وانطلقت الدراسة أمس بالمعاهد الأزهرية، وقال الشيخ أحمد عبد الحميد مدير منطقة أسوان الأزهرية، "شهدت الدراسة فى اليوم الأول انتظام وانضباط من كافة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمعاهد، وقمنا بالمرور على الفصول الدراسية لمتابعة العملية التعليمية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم الفصول والتباعد بين الطلاب داخل الفصول".

وشدد على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على نظافة المعاهد ودورات المياه، وضرورة تفعيل دور الأخصائي الإجتماعي، ومتابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات من خلال التواصل الإلكتروني معهم، وتنفيذ ماجاء في تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ذلك، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة، للتنسيق والمتابعة فيما يستجد من أوضاع مع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية.

وقال: "نؤكد لأولياء الأمور بأن أبنائهم أبناؤنا جميعًا وهدفنا الحفاظ عليهم ورعايتهم، والعمل على مصلحتهم".