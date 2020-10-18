قطع المياه عن طنطا 3 أيام.. ومناشدة المواطنين باستخدام تطبيق "قراءتي"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، اليوم الأحد، عن قطع المياه عن مناطق بحى ثان طنطا، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا لمدة 3 أيام بداية من غد الاثنين إلى الأربعاء القادم.

وأشار المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالغربية، إلى أن قطع المياه خلال تلك المدد الزمنية بحى ثان طنطا يشمل مناطق، بطرس ومحمد فريد والشوارع الفرعية المتواجدة بتلك المناطق، وذلك لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط المياه الجديدة بنطاق شوارع حى ثان طنطا.

وأصدر المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالغربية اليوم، بيانًا إعلاميًا لمناشدة المواطنين بضرورة استخدام تطبيق "قراءتي"، الذى أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب، حيث يتيح تسجيل القراءات.

وجاء ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الشركة طبقًا لقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أوضح رئيس الشركة أن تطبيق "قراءتي" يساهم في القضاء على مشكلة تراكم القراءات بالعداد، حيث يُمكن العميل من متابعة استهلاكه بنفسه، وبالتالي الحصول على فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلي بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف، "يقوم العميل بتحميل البرنامج وتثبيته على جهاز الموبايل الخاص به، و يستلزم استخدام تطبيق قراءتي لأول مرة تسجيل جميع بياناته الموجودة بفاتورة المياه، كما يتيح له إضافة صورة العداد لضمان سلامة عملية المحاسبة".

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