محافظ الغربية للطلاب: "البلد تنتظركم لحمل الراية.. حافظوا على أنفسكم"

طالب الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من الطلاب ضرورة الحفاظ على أنفسهم، قائلا: "بلدكم تنتظر منكم المزيد وفي انتظاركم لحمل الراية في الفترة القادمة".

جاء ذلك خلال جولته التفقدية في عدد من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، وتنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد "رحمي" مدرستي السيدة عائشة الإعدادية بنات، ومدرسة غياث الدين الرسمية للغات بطنطا، واستمع بمدرسة السيدة عائشة إلى الإذاعة المدرسية، وكلمة من أحد الطلاب عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، لبث روح الوطنية بوجدان الطلبة، كما استمع إلى إلقاء الطلاب لنشيد "يا أغلي اسم في الوجود" ونشيد "علمونا في مدرستنا"، ثم ألقى المحافظ كلمه هنأ فيها الطلبة ببدء العام الدراسي الجديد وانتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى ما قام به شعب الغربية في التصدي للحملة الفرنسية منذ أكثر من 222 عام.

وقبل المغادرة وجّه محافظ الغربية مسئولي التربية الرياضية بضرورة تشجيع الطلبة وحثهم على الحضور وحب المدرسة من خلال الأنشطة المختلفة المحببة إليهم والأناشيد الوطنية التي تغرس بداخلهم حب الوطن.