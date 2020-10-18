محافظ أسوان يشارك الطلاب طابور الصباح.. ويتوعد مراكز الدروس الخصوصية

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور فرحتهم ببداية إنطلاق العام الدراسى الجديد، بحضور طابور الصباح مع تلاميذ مجمع السادات للتعليم الابتدائى ضمن جولة ميدانية شملت مجمعات مدارس السادات والعروبة والأمل للصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى مبنى مديرية التربية والتعليم.

ورافقه خلال الجولة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، والدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم.

وفى كلمته بطابور الصباح قدم محافظ أسوان تهنئته لـ 350 ألف طالب وطالبة موزعين فى 1383 مدرسة على مستوى مدن وقرى المحافظة، حيث أكد متابعته لوضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المدارس والاطمئنان على جاهزيتها واستقرار العملية التعليمية وخاصة إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية الصحة، موجهًا تحذيرًا شديد اللهجة بأنه لن يسمح باستمرار عمل أى مراكز للدروس الخصوصية حيث سيتم إعطاء مهلة أخيرة حتى منتصف الأسبوع الحالى لغلق جميع السناتر واتخاذ الإجراءات الحاسمة بعد حصرها و تصويرها، وهو الذى يأتى من منطلق حرصه على عدم تشويه صورة المعلم ولاسيما أنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسوان لعمل حملات مفاجئة لضبط المخالفين من أصحاب ومدرسى السناتر.

كما طالب بتعزيز منظومة فصول التقوية داخل جميع مدارس المحافظة مع الإسراع فى وضع جداول الحصص ورسومها وضوابطها بالتنسيق بين مدراء المدارس ومجالس الأمناء.

وفى نفس جولته الميدانية تفقد اللواء أشرف عطية مجمع السادات للتعليم الابتدائي والذى يضم 35 فصلًا بإجمالى 1507 تلميذ وتلميذة، حيث قام المحافظ بزراعة شجرة للبدء فى استكمال مشروع التشجير داخل أروقة المجمع المدرسي لخلق متنفس حيوى للطلاب والمعلمين، مع إضفاء اللمسات الجمالية بتزين وتجميل المجمع.

كما اطمأن أشرف عطية على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الفصول والالتزام بالكثافة الطلابية، وعقب ذلك قام بزيارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع والتي تضم 12 فصلًا بإجمالى 80 طالب وطالبة، علاوة على زيارة مجمع العروبة والذى يضم 49 فصلًا بكثافة طلابية تصل إلى 2440 طالبًا وطالبة حيث تفقد غرفةOT لمتابعة انتظام عمل الشبكات لمنظومة التعلم عن بعد ( ON LINE )، وأيضًا فصول رياض الأطفال والإعدادى بالمبنى الجديد، ثم قام محافظ أسوان بتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى وذلك ضمن خطة مديرية التربية والتعليم لتوزيع 7 آلاف جهاز تابلت على طلاب الصف الأول، بينما تفقد المبنى الجديد لمجمع العروبة والذى أقيم على مساحة 427 م2 وملتحق به رياض أطفال والصف الأول الابتدائى.

وفى نهاية جولته افتتح اللواء أشرف عطية أعمال التطوير التى شهدها المبنى رقم 2 بمديرية التربية والتعليم والتى تكلفت نحو 6 مليون جنيه وشملت الأعمال تنفيذ الصيانة الشاملة من الكهرباء والسباكة والدهانات والأرضيات للمبنى الذى يقام على مساحة 4500 م2 ويتكون من الدور الأرضى ، بجانب 3 أدوار علوية ويضم كل دور 12 غرفة حيث يضم المبنى داخل هذه الغرف مكاتب إدارية و 3 قاعات للحاسب الآلى والتطوير التكنولوجى بإجمالى 60 جهاز لتتواكب مع المنظومة التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى قاعات إختبارات الشهادات الدولية والمحلية، مختتماً زيارته للمديرية بإجتماع مع مديرى الإدارات والقيادات التعليمية حيث أعطى توجيهاته الخاصة بإنتظام سير العملية التعليمية مع ضروة أن يتواكب ذلك مع التطوير التكنولوجى.