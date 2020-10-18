ضبط 1.5 طن كبدة ودواجن منتهية الصلاحية بثلاجة حفظ سلع غذائية في شبرا

تمكنت مباحث تموين القليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين، من ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بشبرا الخيمة، جمع كميات من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطرحها بالأسواق وبيعها لجمهور المستهلكين، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربؤ، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم، بورود معلومات تفيد تجميع المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بشبرا الخيمة، كميات من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطرحها بالأسواق، وبيعها لجمهور المستهلكين.

وعلى الفور، شكلت حملة مكبرة، تمكنت من ضبط 1.5 طن كبدة ومفروم لحوم ودواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بشبرا الخيمة، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة.

وكانت مباحث التموين، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، تمكنت في وقت سابق، من ضبط مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص في شبرا الخيمه، به كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر، وعبوات جاهزة للتوزيع، عليها علامات تجارية لشركات عالمية، وحرر محضرا لصاحب المصنع، وتولت النيابة ىالتحقيق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات بوجود مصنع منظفات صناعية بدون ترخيص، يحتوى على مواد خطرة ومغشوشة، تضر بالصحة العامة.

وبالتنسيق مع شرطة المسطحات، ومباحث قسم أول شبرا، دوهم المصنع، وضبط 20.450 طن منظفات صناعية "صابون سائل ومعطرات و مكسبات رائحة وملمع وجلوكوز"، ومستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وضبط 38450 عبوة منظفات صناعية "متعددة الأغراض"، منتج نهائي، معبأة داخل عبوات، مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.