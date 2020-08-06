ضبط 27 طن كبدة فاسدة بالجيزة

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، لحيازته كميات كبيرة من السلع الغذائية "لحوم ومصنعاتها" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين، ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهداف المذكور بحملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبطه وبحوزته 27 طن كبدة، دون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للحملة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.