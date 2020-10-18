"من كم شهر".. ليليان بستاني توثق انتصارها على السرطان بمقطع فيديو

نشرت المخرجة اللبنانية ليليان بستاني عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو يحمل عنوان "من كم شهر"، والذي وثقت من خلاله رحلتها مع مكافحة "سرطان الثدي"، وكيف استطاعت أن تنتصر في حربها عليه.

وجاء طرح "الفيديو كليب" في الشهر الوردي والذي يعد شهر للتوعية بمرض سرطان الثدي وبضرورة الكشف المبكر عليه.

واعتبرت "بستاني" الفيديو كليب رسالة إلى كل محاربي مرض السرطان من أجل منحهم الأمل في مواجهته والانتصار عليه.

ومن خلال فيديو كليب "من كم شهر" كشفت "ليليان" المعاناة التي مرت بها خلال رحلة العلاج وإصرارها على عدم الاستسلام وتمسكها بالأمل، كما احتوى الفيديو على أكثر من صورة لـ"ليليان" وهي داخل المستشفى أثناء تلقيها العلاج.

وعلقت "ليليان" على مقطع الفيديو عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" قائلة: "من كم شهر تجربة أنا عشتها وحبيت شاركن فيها ".

كما جاء في آخر الفيديو كليب رسالة وجههتها ليليان بستاني لكل محاربي السرطان حول العالم والتي دعتهم فيها إلى عدم الانكسار أمام المرض قائلة: "كرمال كل إنسان جرب السرطان يهزمه ويحفر بقلبه الوجع والضعف والانكسار، بقول له لا تخلي الاستسلام يكون خيار خلى التحدي بالإيمان يحتم الانتصار".

وجاءت الأغنية في الفيديو كليب من كلمات مطانيوس أبي حاتم وألحان وتوزيع جان كيروز.

وكان قد تفاعل عدد كبير من الفنانين مع "بستاني" ودعموها حتى انتصرت على مرض السرطان.

يذكر أن ليليان بستاني هي مخرجة و كاتبة و منتجة لبنانية وعضو في نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان، وهي حائزة على عدة جوائز عن أعمالها الفنية، وتعمل مخرجة تلفزيونية منذ عام 2000 حتى الآن ويبلغ رصيدها الفني ما يقارب الـ 15 مسلسلًا من أبرز المسلسلات التلفزيونية اللبنانية والتي شارك في بطولتها مجموعة من أشهر الممثلين اللبنانيين، كما كانت قد كتبت حوالي 5 مسلسلات وأفلامًا سينمائية، كما أنها مخرجة ومعدة للعديد من الوثائقيات.