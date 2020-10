"من كم شهر".. ليليان بستاني توثق انتصارها على السرطان بمقطع فيديو

View this post on Instagram

#من_كم_شهر تجربة أنا عشتا وحبيت شاركن فيا #cancer #breastcancer #breastcancersurviver #breastcancerawarness#october#shooting#clip#director#dedication#love#afkarproduction #afkarproduction#hope @jean_keyrouz @ralphmaatoukofficial @nbcc.cares @matchaandmascara @swarovski