زخاري: اكتشاف سرطان الثدي مبكرا يرفع نسب الشفاء لـ96%

قالت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، إنّ نسبة مصابي السرطان بشكل عام تزيد بصورة واضحة في العالم كله، لافتة إلى أنّه من بين كل 100 مريض بالسرطان في مصرن 31% يصابون بأورام الثدي، وهو السرطان رقم 1 بالنسبة للمرأة.

وأضافت زخاري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN، أنّ الوقاية من سرطان الثدي لا تعني منع حدوثه، لكن اكتشافه مبكرًا، إذ تكون نسبة الشفاء 96%، ويسهل الأمر بأنّه يكون عبارة عن ورم ويتم استئصاله وينتهي الأمر، لكن إهمال الأمر والتأخر في اكتشافه، يقلل نسب الشفاء حتى تصل إلى 6% أو أقل في المرحلة الرابعة، إذ يكون الورم انتشر في الجسم كله.

ووجّهت وزيرة البحث العلمي الأسبق، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرة 100 مليون صحة، والتي كان الهدف منها الاكتشاف المبكر للأورام وسرطان الثدي.

وتابعت زخاري، أنّ المرحلة الرابعة من سرطان الثدي، تتمثل في انتشار الورم في الغدد اللمفاوية ومن ثم الرئة والمخ والكبد والعظام، وكلما انتشر الورم في الجسم كلما زاد الأمر سوء بالنسبة للمريض.

وأوضحت أنّ الفارق بين المرحلة الأولى والرابعة، أنّه في المرحلة الأولى يكون الورم حجمه صغير ومركز في مكان واحد في حدود من 1 لـ1.5 سم، ومركز في الثدي، ويتم استئصاله فقط دون مشاكل، لكن مع الإهمال ينتشر في الثدي بشكل كامل، وفي مرحلة أخرى ينتشر في غدد بعيدة عن الثدي، وفي المرحلة الرابعة يصل إلى باقي أجزاء الجسم بشكل كامل.

وواصلت: "مهم جدًا لكل سيدة تعمل كشف ذاتي للكشف المبكر لهذا المرض حال حدوث هذا المرض"، مشيرة إلى أنّ أي سيدة يوجد في عائلتها سيدة أُصيبت من قبل بسرطان الثدي، يجب أن تتابع الأمر بصورة حثيثة.