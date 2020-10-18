بعد صراع مع المرض.. وفاة المطربة نعمة "فنانة تونس الأولى"

نعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، المطربة الراحلة نعمة، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد بعد صراع مع المرض.

وقالت وزارة الثقافة التونسية، في بيانٍ صادر عنها: "ببالغ الحسرة والأسى تنعى وزارة الشؤون الثقافية فقيدة الفن التونسي المطربة القديرة السيدة نعمة التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020، بعد صراع مع المرض".

والسيدة نعمة هي أصيلة قرية أزمور واسمها الحقيقي حليمة الشيخ، لكن الموسيقار صالح المهدي غيّر اسمها ولقبها باسم فني "نعمة".

"نعمة" عاشت طفولتها في قريتها قرب أهلها ثم انتقلت إلى العاصمة، حيث أقامت في نهج الباشا في بيت قريب من بيت الرصايصي الذي كان يعتبر آنذاك بمثابة استوديو الفن.

بدأت الغناء في سن 11 من عمرها بأغنية "صالحة" و"مكحول نظارة" ثم غنّت لأول مرة أمام الجمهور في حفلة خيرية لفائدة جمعية المكفوفين، ما أهلها لتصبح إحدى مطربات فرقة الرشيدية.

التحقت السيدة نعمة بالإذاعة الوطنية كمطربة رسمية في سنة 1958 وكانت فرقة الإذاعة تضم آنذاك أسماء كبيرة مثل صليحة وعليّة. وشاركت مع فرقة الإذاعة في عديد الحفلات خارج تونس مثل مهرجان انتخاب ملكة جمال العرب في بيروت سنة 1966 ومهرجان ألفية القاهرة سنة 1969 والذي لقبت على إثره بفنانة تونس الأولى.

يتجاوز رصيد السيدة نعمة الغنائي 360 أغنية ولحّن لها أشهر الفنانين من تونس مثل خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وقدور الصرارفي وعبد الحميد ساسي، كما لحــــّن لها سيد مكاوي من مصر وحسن العريبي من ليبـــيا وغيرهم.

عادت السيدة نعمة إلى قريتها أزمور التي قضت فيها طفولتها، لتقيم فيها بعد أن اعتزلت الفن.