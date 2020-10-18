عاجل.. داليا مصطفى تخضع لعملية جراحية دقيقة بالغدة الدرقية

قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها خضعت لعملية جراحية دقيقة لإزالة كيس دهني من على الغدة الدرقية، منذ عدة أيام، مشيرة إلى أنه سبب لها آلاما شديدة وتعرضت لأزمة صحية.

وأضافت داليا، لـ"الوطن"، أنها خرجت من المستشفى مؤخرا، وتقضي حاليًا فترة النقاهة استعدادا للعودة مرة أخرى إلى نشاطها الفني.

وأعلن فريق عمل فيلم "قبل الأربعين"، والذي يعتبر أحدث أعمال داليا مصطفى، في سبتمبر الماضي الانتهاء من تصوير آخر مشاهده، وذلك داخل فيلا نور الشريف بالحي المتميز بالسادس من اكتوبر.

واحتفل فريق عمل الفيلم بالانتهاء من التصوير بحضور جميع صناعه، وتدور فكرة فيلم "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل، مما يشار إلى أنها أحداث واقعية لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها.

وعن الفيلم قالت "داليا"، في تصريحات صحفية سابقة، إن فيلم "قبل الأربعين" كان له عوامل جذب كثيرة بداية من سيناريو العمل مختلف عن نوعية أفلام الرعب والتشويق، والإيقاع متمير للغاية، بالإضافة إلي أن جميع عناصر النجاح متوفرة فيه.

وعن دورها بالعمل قالت داليا، إنها تجسد شخصية "ملك" والدة معتز هشام ولديها العديد من المشاكل التي تسعي لحلها خلال العمل.

فيلم "قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، تدور أحداث الفيلم في إطار الرعب النفسي، وووضعت الشركة المنتجة، الخطة لعرض الفيلم حيث حددت أيضاً مطلع العام المقبل موعداً لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية.

وتعود الفنانة داليا مصطفى من خلال هذا الفيلم ‏إلى السينما المصرية بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنان طلعت ‏زكريا وخالد زكى، والذى تم إنتاجه منذ نحو 12 عامًا تقريبا.‏

بدأت داليا مسيرتها الفنية بالعمل كفتاة إعلانات، ثم بدأت تقوم ببعض الأدوار الصغيرة في الأعمال التلفزيونية وذلك بعام 1996 وحتى عام 2000، حين أسند إليها دور في فيلم شورت وفانلة وكاب، وأثناء مشاركاتها الصغيرة في الأعمال الفنية كانت تدرس في (المعهد العالي للفنون المسرحية) إلى أن تخرجت منه بعد ذلك، وكانت بداية شهرتها في مسلسل أولاد الأكابر عام 2003 مع الفنان حسين فهمي، وبعدها تبعته بالعديد من الأعمال الناجحة والتي منها مسلسل "أنا وهؤلاء" و "سرايا عابدين"، وفيلم "طباخ الريس" عام 2008.