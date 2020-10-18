لافتات دعاية "النواب" تغطي أسماء المدارس بالعمرانية

بدأ العام الدراسي الجديد ومع توافد الطلاب على مدارس الجمهورية فوجئ طلاب بعض مدارس العمرانية بلافتات الدعاية الانتخابية تغطى على لافتات مدارسهم أو ثبتت فوقها، ما أضفى للعام الدراسي الجديد طابعا مختلفا في ظل بداية الصمت الانتخابي في محافظات المرحلة الأولى المقرر من اليوم وحتى نهاية الانتخابات.

في مدرسة هدى شعراوي الإعدادية للبنات في العمرانية الشرقية، ثبتت إحدى لافتات الدعاية على لافتة المدرسة مما غطى جزء كبير من اسم المدرسة.

أما في العمرانية الغربية وخصوصا في شارع مجمع المدراس والذي يضم 6 مدارس حكومية وتجريبة لمراحل التعليم المختلفة، اعتلت إحدى لافتات الدعاية لافتة مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، في ظل هدوء في سماء الشارع الذي خلي من الدعاية في معظمه.

ويغلق باب الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 14 محافظة، في 18 أكتوبر الحالي، فيما تبدأ لمرشحي المرحلة الثانية في 19 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل. وينطلق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وانطلق اليوم الأحد العام الدراسى الجديد في عدد من مدارس الجمهورية، بعد أن بدأت عددا من المدارس أمس السبت، والتي بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بإجراءات تطهير وتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحى بالمدارس، منوهة بأن هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.